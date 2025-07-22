الأمير جورج يكبَر ويكمل عامه الـ 12.. صورة جديدة وحقائق مثيرة عن حياته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:56 مساءً - يوافق اليوم 22 يوليو علامة فارقة في التقويم البريطاني، إذ يوافق اليوم يوم ميلاد الأمير جورج، نجل الأمير ويليام وكيت ميدلتون، الوريث المستقبلي للعرش البريطاني، حيث يحتل المرتبة الثانية في خط خلافة العرش البريطاني بعد والده الأمير ويليام، أمير ويلز.

صورة جديدة للأمير جورج في يوم ميلاده الـ 12

لهذه المناسبة، شارك الأمير ويليام وكيت ميدلتون من خلال حسابهما الخاص بالسوشيال ميديا، صورة مفعمة بالحيوية للأمير جورج، توثق عامه الـ12 بعدسة جوش شينر، مرفقاة بتعليق: "يوم ميلاد سعيد للأمير جورج الثاني عشر".

يوم ميلاد الأمير جورج: حقائق وأسرار من حياته

كاد اسمه يكون ألكسندر وليس جورج

تردد أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون فكّرا في تسمية ابنهما الأكبر ألكسندر، وهو اسمٌ "أعجبت به كيت". وقد ذكرت صحيفة Times أن الزوجين الملكيين كتبا أسماءهما المفضلة على قطع من الورق، ووضعاها على أرضية منزلهما، وتركا كلبهما من فصيلة كوكير سبانيل، لوبو، يقرر أيهما الفائز. وبعد اختيار اسم جورج، إلا أن اسم ألكسندر أُدرج في النهاية في الاسم الكامل لجورج - الأمير جورج ألكسندر لويس.

صنع التاريخ بولادته

بولادته في 22 يوليو من عام 2013، كانت تلك المرة الثانية التي يجتمع فيها ثلاثة أجيال من ورثة العرش في آنٍ واحد (الأمير تشارلز- آنذاك، الأمير ويليام، والأمير جورج الصغير). المرة الوحيدة التي حدث فيها هذا كانت في عهد الملكة فيكتوريا.

كانت زيارة الملك تشارلز للمستشفى لرؤية حفيده الجديد لحظة تاريخية أيضاً، إذ يُعتقد أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها ثلاثة ورثة ذكور للعرش معاً منذ أكثر من 100 عام.

أول جولة ملكية في عمر تسعة أشهر

اصطحب الأمير ويليام وكيت ميدلتون ابنهما الصغير الأمير جورج لأول جولة ملكية خارجية وهو في عمر الـ 9 أشهر، عندما اتجهوا إلى نيوزيلندا وأستراليا في أبريل 2014.

يعشق العواصف الرعدية

بينما يخشى الكثير من الأطفال والحيوانات الأليفة، وحتى الكبار، العواصف الرعدية، يبدو أن جورج يحبها. وقد اكتشفت كيت ذلك عندما زارت مستشفى أطفال، حيث أخبرها صبيٌّ بقدوم عاصفة، فأجابته أن جورج يحب العواصف الرعدية.

من مُشجعي لاعب التنس ألكاراز

كان الأمير جورج والأميرة شارلوت نجمي المباراة النهائية لويمبلدون 2025، حيث رافقا والديهما في المباراة النهائية بين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر. وبينما خسر ألكاراز المباراة، ارتسمت ملامح الحزن على وجه الأمير جورج والأميرة شارلوت أيضاً، والتقطت لهما الكاميرا مجموعة من الصور وهما يقفان وأذرعهما مستندة على جدار المقصورة الملكية في دهشة.

ركب في مقصورة طائرة وحلَّق بها

في عمر الـ 11 عاماً، تلقى الأمير جورج أول درس طيران له، وحلق بطائرة بايبر PA-28 أحادية المحرك ومزدوجة التحكم، وهي طائرة مصممة للتدريب على الطيران، بينما تلقى والده الأمير ويليام أول تدريب له في الطيران في عمر الـ 27 عاماً. وقد شاهده والداه وهو يقلع ويهبط في مطار وايت والثام بالقرب من ميدنهيد.

من المتوقع أن يذهب لمدرسة إيتون

انتشرت الأقاويل المتعلقة بالمدرسة التي سيذهب إليها الأمير جورج عندما يبلغ الثالثة عشرة من عمره، وكانت إيتون ومنافستها كلية مارلبورو الأوفر حظاً. وتقع إيتون - المدرسة الأم للأمير ويليام بالقرب من منزل العائلة في وندسور.

قد ترغبين في معرفة كيت ميدلتون والأمير ويليام اتخذا قرارًا مهمًا بشأن مستقبل الأمير جورج

مشجعاً لنادي أستون فيلا، مثل والده

دائماً ما يُظهر الأمير جورج تشجيعه لكرة القدم مع والده، وفي إبريل الماضي، استمتعا بمشاهدة مباراة لفريقهما المحبوب أستون فيلا يواجه باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقد شوهد جورج وهو يقفز من مقعده لتشجيع أستون فيلا، كما قلّد تعبيرات والده المتوترة عندما كان الفريق متأخراً.

لم يعد بإمكانه السفر مع والده ويليام

ببلوغه عامه الـ 12، سوف يخضع الأمير جورج للبروتوكول الملكي الذي ينص على أنه لا يُمكن لوريثي العرش السفر معاً عند أداء واجبات ملكية، حيث لا يُمكن لأي شخص يزيد عمره عن 12 عاماً في تسلسل الخلافة السفر معاً لأسباب أمنية.

لقب غير مألوف يطلقه عليه زملاؤه

خلال فترة دراسته في مدرسة توماس، أطلق زملاؤه على جورج لقب "بي جي".

ملكٌ من ألفية جديدة

سيصبح الأمير جورج أول ملكٍ مستقبليٍّ يُولد في القرن الحادي والعشرين.، حيث وُلد والده، الأمير ويليام، عام 1982، وجده الملك تشارلز، عام 1948.

