إلهام صفى الدين تتصدر الترند بفيديو مع خالتها إلهام شاهين.. شاهدوه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:56 مساءً - تصدرت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين ترند مواقع التواصل الإجتماعي ومؤشر البحث جوجل، وذلك بعد ظهورها مع خالتها الفنانة إلهام شاهين في إحدى المناسبات الإجتماعية، حيث ظهر الثنائي وهما يرقصان معًا، كما شاركت الأخيرة عدد من الصور وفيديو جمعتهما في لحظاتٍ عفوية مميزة بدت كأمها وليس خالتها، مما عكس قوة العلاقة التي تربطهما.

إلهام شاهين وابنة شقيقتها إلهام صفي الدين: والدتها أم خالتها

حرصت الفنانة إلهام شاهين على التعبير عن مدى محبتها لابنه شقيقتها إلهام صفي الدين، حيث دائمًا ما يظهرا معًا خلال المناسبات المختلفة، كما تدعمها في كل خطوة من خطواتها الفنية، وقد أصبحا الثنائي حديث مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد ظهورهما في إحدى المناسبات الإجتماعية، وشاركت إلهام شاهين مجموعة من الصور وفيديو وهما يرقصان معًا في لحظة مليئة بالحب والإنسجام، كما دللتها كابنتها، حيث نشرت إلهام شاهين مقطع فيديو مع ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وضم الفيديو مجموعة من الصور التي جمعتهما أثناء رقصهما وضحكهما معًا، وذلك على خلفية أنغام أغنية الفنانة نانسي عجرم "تيجي نتبسط".

كما شاركت شاهين مجموعة أخرى من الصور التي جمعتهما وعلقت عليها بأغنية الشحرورة صباح "أمورتي الحلوة"، حيث كتبت: "أمورتي الحلوة بقت طعمه و لها سحر جديد.. لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد".

وقد نالت هذه المنشورت إعجاب محبي وجمهور إلهام شاهين وابنة شقيقتها، وإنهالوا عليهما بالتعليقات والتي جاءت كالتالي: "الحلوين بزيادة، قمرات أوي، الجميلات، عسلات، انتي أمها ولا خالتها يا إلهام؟"، وغيرها العديد من التعليقات.

دعم مستمر ومثل أعلى

وكانت إلهام صفي الدين تحدثت في أكثر من حوار صحفي وتلفزيوني في وقتٍ سابق عن الدور الكبير الذي تلعبه خالتها الفنانة إلهام شاهين في حياتها، باعتبارها دوماً مثلها الأعلى، بالإضافة إلى وجودها دائمًا بجانبها، مشيرة أنها تستشيرها في كل أعمالها وأدوارها وتتعلم منها في كل خطوة تخطوها في المجال الفني.

هذا بالإضافة إلى تواجدهما معًا دائمًا في معظم الأوقات من سفر وحفلات ومهرجانات فنية، وإشادة إلهام شاهين بها ودعمها والدفاع عنها دائمًا.

تألق إلهام شاهين في دراما رمضان 2025

في سياقٍ آخر، كانت النجمة إلهام شاهين قد تألّقت خلال أحداث مسلسل "سيد الناس" بشخصية سيدة تُدعى "إعتماد الهواري" وهي زوجة خالد الصاوي، وهو والد الجارحي أبوالعباس، الذي يجسّد دوره عمرو سعد، وتدخل إعتماد مع الجارحي في صراعات كبيرة بعد وفاة والده.

"سيد الناس" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرّض للظلم ويتم الزج به في السجن؛ ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور. ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي. وإنتاج صادق الصباح.

أما إلهام صفي الدين، فقد تعاقدت على المشاركة فى فيلم "حين يكتب الحب" المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني، وبطولة أحمد الفيشاوى، معتصم النهار، جميلة عوض سوسن بدر وسارة بركة وعدد آخر من الفنانين.

