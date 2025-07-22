شاهدوا ريم أرحمة وهي تؤدي مناسك العمرة بمكة وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:56 مساءً - تتواجد الفنانة ريم أرحمة بالمملكة العربية السعودية وتحديداً في مكة المكرمة وذلك لأداء مناسك العمرة، ووثقت ريم لجمهورها ولمتابعيها صوراً لها وهي بمكة أثناء تأديتها للعمرة، كما شاركت جمهورها عدداً من الصور لمكة المكرمة والكعبة الشريفة وعلقت وكتبت: "اللهُّم إنّا نحمدك ونشكرك على كل شيء، الحمد لله على أصغر النعم وأكبرها، الحمدُ لله على أبسط النّعم وأعظمها".

وتفاعل معها متابعوها والفنانون وتمنوا لها عمرة مقبولة، وكتبت لها الفنانة هيا عبد السلام: "تقبل الله حبيبتي ريومة"، فيما كتبت لها الفنانة إلهام علي: "تقبل الله"، وكتب لها الفنان حبيب غلوم: "ما شاء الله تقبل الله طاعتكم"، أما الفنان عبدالله ملك فكتب لها: " كفو والله ربي يتقبل طاعتك"، وكتب الفنان قحطان القحطاني: "تقبل الله".

آخر عمل للفنانة ريم أرحمة

أما آخر أعمال عُرضت للفنانة ريم أرحمة كان بالموسم الرمضاني2025 عملين، الأول مسلسل "أفكار أمي"، مع الفنانة حياة الفهد، وهو مسلسل تدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمه، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي بالإضافة إلى آخرين.

أما المسلسل الثاني هو مسلسل "للمعاريس فقط" وتناولت أحداثه جوانب الحياة الزوجية والعلاقات بين الأزواج حديثي الزواج والمشاكل التي تحدث بينهم بصورة يومية، وأدوار الأشخاص المحيطين بهم في تهدئة الخلافات بينهم أو تأجيجها، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هيا عبدالسلام ولولوة عبدالسلام، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علياء الكاظمي، ومن بطولة الفنانة هيا عبدالسلام، بشار الشطي، فؤاد علي، ريم أرحمه، ميثم بدر، غادة الكندري، شيماء قمبر، أحمد السداني، ريم النجم، سارة صلاح، إيمان العلي.

