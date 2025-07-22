أصالة ونانسي عجرم وآمال ماهر.. نجمات ألبومات صيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:56 مساءً - يشهد صيف 2025 عودة قوية لعدد من نجمات الغناء ونشاطاً مكثفاً لهن، حيث طرح بعضهن أغنيات جديدة، فيما طرحت آخريات ألبوماتهن كاملة، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم أغاني صيف 2025، وسط حالة تنافسية شديدة، وترقب من الجمهور، لا سيما في ظل تواجد أصالة، نانسي عجرم، لطيفة، آمال ماهر، كارمن سليمان وآخرين.

أصالة تُبدع وتتألق كعادتها في "ضريبة البعد"

البداية مع الفنانة أصالة التي أطلقت بالتعاون مع شركة روتانا للموسيقى والصوتيات، ألبومها الجديد "ضريبة البُعد" على موقع يوتيوب وجميع المنصات الغنائية؛ حيث أعلن الحساب الرسمي لشركة روتانا على موقع إنستغرام، عن طرح الألبوم مع تعليق: "ليالي تجر في ليالي وصورتو مثبتة ف بالي.. ألبوم ضريبة البعد لأيقونة الشرق الآن على المنصات".

ويضم ألبوم أصالة الجديد 10 أغانٍ، تعاونت فيها مع العديد من الكتاب والملحنين والموزعين المميزين في الوطن العربي؛ حيث تأتي أغنية "مش وحشة" من كلمات محمود كلازا وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات ناصرالجيل وألحان محمودالخيامي وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "ضريبة البُعد" من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل.

أيضاً أغنية "كل التفاصيل" من كلمات محمد شافعي، ألحان علي أباظة وتوزيع خالد عز، أغنية "أيها المواطن" من كلمات وألحان محمدالشرنوبي وتوزيع تيم، أغنية "المال السايب" من كلمات عليم ألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين، أغنية "أنا هنساك" كلمات أحمدالمالكي وألحان محمد عبدالحميد وتوزيع هشام البنا.

ومن أغاني ألبوم "ضريبة البعد" كذلك، أغنية "عندي اكتفاء" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع إيهاب كلوبيكس، أغنية "العنب الساقع" من كلمات إسلام الجريني وألحان وتوزيع جابر جمال، أغنية "كلام فارغ" من كلمات منة القيعي وألحان تامر عاشور وتوزيع فهد.



نانسي عجرم تُطلق ألبومها الجديد وتُشعل ثورة موسيقية بـ11 أغنيةً

أطلقت نانسي عجرم ألبومها الجديد كحدث فني متكامل، تتداخل فيه الأبعاد الموسيقية، البصرية، والتعبيرية في تناغم مذهل. "نانسي 11" أكثر من مجرّد ألبوم إنه مشروع يعكس نضجاً فنياً نادراً، وإصراراً على التجديد وعلى إعادة ابتكار مضمون موسيقي بصري يرقى إلى أهم الإصدارات التي تشهدها الساحة الموسيقية عالمياً.

يضم الألبوم 11 أغنيةً متنوعةً، بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، تنوعت الأغاني من حيث الشكل والمضمون، من الرومانسي والدرامي إلى الإيقاعي الراقص، تتنقل ببراعة بين أنماط موسيقية تشهد غزارةً لافتةً في تعددها وتنوّعها وفي الأبعاد والتأثيرات الموسيقية المختلفة التي تتضمّنها، ليرسم الألبوم عبر كل أغنية لوحةً لحنيةً بألوان موسيقية صارخة تشمل موسيقى البوب والروك والـR&B والمقسوم، مقدماً مزيجاً فريداً من الدفء الذي يميز صوت نانسي والتجديد الموسيقي الذي يشمل دخولها إلى مساحات صوتية جديدة وجريئة ويشرّع الباب أمام التجديد والابتكار وروح المغامرة التي تتخطّى كافة الحدود.

و لا يقتصر تميز "نانسي 11" على الجانب السمعي فقط، بل يمتد إلى "الرؤية الإبداعية البصرية للحملة والألبوم"، حيث تداخل العناصر المرئية التي تبرز التناقضات الغنية التي تشكل الهوية الأنثوية، وطاقتها في هذا الألبوم تُظهر جرأة غير مسبوقة، ليس فقط كصانعة للاتجاهات الموسيقية، بل أيضاً كمبدعة بصرية بامتياز، تقدم أعمالاً تتجاوز حدود الموسيقى لتصبح فنوناً بصرية متكاملة، وبذلك تؤكد نانسي عجرم من جديد أنها نجمة من العالم العربي تُقدم إصدارات تُلبي المعايير العالمية على جميع المستويات، وتُثبت قدرتها على أن تكون رائدةً في الموسيقى، الموضة، والإبداع البصري.

آمال ماهر تعود بـ"حاجة غير"

أما النجمة آمال ماهر فبعد غياب أثار الكثير من التساؤلات، عادت لتؤكد من جديد مكانتها في الساحة الغنائية، بإطلاق ألبومها الجديد "حاجة غير"، الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي فور صدوره، وتفاعل معه جمهورها بشكل واسع، ليكرّس مكانتها كأحد أبرز الأصوات النسائية في العالم العربي.

ويضم الألبوم 10 أغنيات تمزج بين الرومانسية والدراما والتأمل الوجداني، وتُعبّر عن تطور حقيقي في اختيارات آمال ماهر، سواء على صعيد الكلمات أو الألحان أو التوزيع، من دون التخلي كامل عن هوية آمال التي جعلتها مطربةً تحمل رائحة الزمن الأجمل إلى الزمن الأصعب.

وقد تعاونت آمال ماهر في هذا العمل مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، أبرزهم نادر عبدالله والذي كتب لها 6 أغنيات، من بينها "حاجة غير"، "ليه سكتوا؟"، و"عقدة حياته"، أيمن بهجت قمر وكتب أغنية "خبر عاجل"، التي حملت الطابع الرومانسي البصري مع فستان الزفاف.

بالإضافة إلى أحمدالمالكي، عليم، ومدين: ساهموا بأغانٍ تعكس تنوع المشاعر والأفكار، أما من ناحية الألحان والتوزيع، فقد تعاونت مع أسماء بارزة مثل: أحمد زعيم، أحمد إبراهيم، مدين، وإلهامي دهيمة.



لطيفة تطرح ألبومها على دفعات

كما طرحت النجمة لطيفة ألبومها الجديد والذي يحمل عنوان "قلبي ارتاح" على دفعات، فضمت الدفعة الأولى 4 أغانٍ، تمهيداً لطرح بقية الأغاني والتي يصل عددها إلى 14 أغنية، ، وهي كالتالي، أغنية "قلبي ارتاح" كلمات حسام سعيد، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع محمد ياسر، أغنية "Sorry" كلمات مصطفى حدوته، وألحان أردني، وتوزيع كلوبكس.

أغنية "هتقبلني" كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، أغنية "معرفكش" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليدالعطار، وتوزيع كلوبكس.

أما الدفعة الثانية فقد ضمت 5 أغانٍ، وهي "أخبارك إيه" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان أردني، وتوزيع كوبليكس، وهي ثالث أغنية تجمعها بهذا الفريق، "تسلملي" كلمات حسام سعيد، ألحان سامرالمصري، وتوزيع خالد نبيل، "قبل ما تبعد" كلمات محمد شافعي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، بالإضافة إلى أغنيتين أخريين.

ويعد ألبوم لطيفة "قلبي ارتاح" أول ألبوم بالوطن العربي مصنوع كاملاً بـ تقنية "دولبي أتموس" وحصل على شهادة من "دولبي أتموس" العالمية، كأول ألبوم بالوطن العربي مصنوع بهذه التقنية التكنولوجية الحديثة، نظراً لتمسك لطيفة بالتطوير الدائم في أعمالها ومواكبة العصر.

كارمن سليمان تطرح ألبومها بشكلٍ منفرد

أما كارمن سليمان، فطرحت ألبومها الجديد "أصح غلطة" بشكلٍ منفرد على طريقة "السنجل" وليس دفعة واحدة، حيث إنه مكوّن من 10 أغانٍ، إنتاج زوجها مصطفى جاد، منها، "فيك حيل تكدب"، و"الدنيا رايقة"، و"صعبتها ع إللي بعدي"، و"يا زعلانين"، و"عمر تاني"، و"طبطب عليا"، و"إنت وبس"، و"أناني إنت"، و"حب إيه يا حسرة".

وتتعاون كارمن في الألبوم الجديد، مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم توما، مدين، عزيزالشافعي، أحمدالمالكي، عمروالشاذلي، كريم نيازي، عمروالخضري، شادي ديفيد، عمروالمصري، يحيى يوسف، وأسامةالهندي.

