كل ما تودون معرفته عن قسم Venice Spotlight الذي يشارك به فيلم "هجرة" في مهرجان فينيسيا 2025

يواصل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تألقه في نسخته الثانية والثمانين لعام 2025، مقدمًا منصات متعددة للاحتفاء بالسينما العالمية، من بينها قسم "Venice Spotlight"، الذي يُعد أحد أكثر الأقسام تشويقًا لهذا العام. ويتميّز هذا القسم بإتاحة الفرصة أمام تجارب سينمائية معاصرة وجريئة، ويشهد هذا العام مشاركة سعودية لافتة من خلال فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين، في خطوة جديدة ومهمة لمسيرة السينما السعودية على الساحة الدولية.

ما هو قسم Venice Spotlight؟

قسم Venice Spotlight يقدم مساحة مخصصة لعرض مجموعة مختارة من الأفلام الطويلة، والتي تتجاوز مدتها ساعة كاملة، وتتميّز بالتنوع في النوع والأسلوب والجمهور المستهدف. وتُركز هذه الأعمال على الابتكار في السرد البصري والمضمون، بالإضافة إلى ارتباطها بقضايا معاصرة وشخصية. ما يميز هذا القسم ليس فقط ما يُعرض فيه، بل الطريقة التي يُقدَّم بها، إذ تُرافق عروض الأفلام لقاءات مفتوحة مع المخرجين والممثلين وشخصيات ثقافية بارزة، ليصبح الفيلم حدثًا ثقافيًا حيًّا يتفاعل فيه الجمهور مع صنّاعه مباشرة.

ورغم أن القسم لا يندرج تحت المسابقة الرسمية للمهرجان، إلا أنه يحمل طابعًا تنافسيًا من نوع خاص، حيث يمنح الجمهور حق التصويت لاختيار الفيلم الذي ينال جائزة "Armani Beauty للجمهور"، والتي تُمنح للعمل السينمائي الأكثر تقديرًا من المشاهدين.

بوستر فيلم هجرة- الصورة من المكتب الإعلامي للفيلم

الأفلام المشاركة في Venice Spotlight 2025

من بين الأفلام المشاركة هذا العام، يبرز الفيلم السعودي "هجرة" للمخرجة شهد أمين، والذي يعالج بأسلوب بصري رفيع رحلة إنسانية تبحث عن الهوية والانتماء، ضمن سياق سردي يعكس خصوصية المجتمع الخليجي ويتفاعل مع قضايا إنسانية عالمية. الفيلم يأتي ليعزز من حضور السينما السعودية في المحافل الدولية، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالأصوات السينمائية القادمة من المنطقة العربية.

تضم قائمة الأفلام المشاركة في قسم Venice Spotlight هذا العام ثمانية أعمال مميزة تمثل قارات وثقافات مختلفة، وهي: "هجرة" لشهد أمين من السعودية، "Un Cabo Suelto" لدانييل هندلر من الأوروغواي، "Made in EU" لستيفان كومنداريف من بلغاريا، "Motor City" لبوتسي بونشيرولي من الولايات المتحدة، "La Hija de la Española" لماريانا روندون وماريتي أوغاس من فنزويلا وبيرو، "À Bras-Le-Corps" لماري-إيلسا سغوالدو من سويسرا، "Calle Malaga" للمخرجة المغربية مريم توزاني، و"Ammazzare Stanca" لدانييلي فيكاري من إيطاليا.

تتنوع هذه الأعمال بين الدراما الاجتماعية والسينما الشعرية والبوليسية، وتجمعها رغبة واضحة في طرح أسئلة فنية وفكرية جديدة حول الإنسان والهوية والمجتمع. وتُعد هذه التوليفة الغنية دليلاً على توجه القسم لتقديم سينما تتجاوز السائد وتغامر في تقديم رؤى مغايرة.

صورة من فيلم هجرة - الصورة من المكتب الإعلامي للفيلم

قصة فيلم هجرة

الفيلم تدور أحداثه حول قصة جدة مع حفيدتها في رحلة من جنوب المملكة إلى مكة، حيث تختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة وحفيدتها الصغرى إلى شمال المملكة بحثاً عن الحفيدة المفقودة، ومن خلال هذه الرحلة والتنقل من مدينة لأخرى في المملكة، تتعرف خلالها إلى حضارة وثقافة السعودية، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة والعمق التاريخي لها.

موعد مهرجان فينيسيا 2025

ينطلق مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الثانية والثمانين من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، في جزيرة ليدو بمدينة فينيسيا الإيطالية. وتأتي مشاركة الفيلم السعودي "هجرة" في Venice Spotlight لتؤكد المسار المتصاعد للسينما السعودية في الحضور الدولي، وتعكس ثقة متزايدة في أصوات إبداعية نسائية تصنع الفرق وتبني جسورًا جديدة بين الثقافة المحلية والعالمية.

