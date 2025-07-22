شكرا لقرائتكم خبر عن بانوراما فنية لفرقة أيامنا الحلوة فى صيف الأوبرا 2025 على المسرح المكشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل فعاليات المهرجان الصيفى الذى تُنظّمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام عروضها، حيث تقدم فرقة أيامنا الحلوة بقيادة ورؤية المايسترو محمد عثمان وذلك فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 22 يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج كوكبة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التى قدمها رموز المجال منهم محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، كارم محمود، حورية حسن إلى جانب بانوراما من الأعمال الخفيفة والفلكلورية الشعبية وتترات المسلسلات الدرامية الشهيرة والإعلانات بدءً من حقبة تسعينيات القرن الماضى.



فرقة أيامنا الحلوة

يذكر أن فرقة أيامنا الحلوة تأسست عام 2003 على يد المايسترو محمد عثمان وتضم 20 مطرباً ومطربة ومجموعة من أمهر الموسيقيين، واشتهرت بطابع مميز وآداء فريد لألوان غنائية متنوعة، شاركت فى الكثير من البرامج التلفزيونية الناجحة وقدمت العديد من العروض لتحقق قاعدة جماهيرية ضخمة.