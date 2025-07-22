وصول مفاجئ لسلمى حايك وأنجلينا جولي إلى فيراكروز… ماذا يحدث؟

شوهدت الممثّلتان الشّهيرتان سلمى حايك وأنجلينا جولي مؤخّرًا في فيراكروز – المكسيك، حيث أثار وجودهما ضجّة كبيرة وتكهّنات حول مشروع فيلم قادم محتمل.

في التّفاصيل، أنّ كلًا من سلمى حايك وجولي شوهِد في أماكن شهيرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك وهما تتناولان الإفطار في مطعم شهير في بوكا ديل ريو.

ومن المعروف انّ الممثّلتين عملتا معًا في فيلم “Eternals” من إنتاج استوديوهات مارفل، إذ نشأت بينهما صداقة قويّة وقد أثارت الصّور المنتشرة حول هدف هذه الرّحلة إلى مسقط رأس سلمى.

وفي أحد المقاطع المتداولة على موقع X، ورغم محاولة الأمن اصطحابها مباشرةً إلى السّيّارة، رحّبت سلمى بالناس بحرارة وأعربت عن فخرها بوطنها، قائلةً إنّها أرادت ببساطة أن تُظهر لأنجلينا جمال فيراكروز.

بدت سلمى وانجلينا مرتاحتَين، تستمتعان بوقتهما معًا، على الرّغم من أنّ العديد من مستخدمي وسائل التّواصل الاجتماعيّ يعتقد أنّها كانت أكثر من مجرّد عطلة ودّيّة. أشار بعضهم إلى مدى غرابة سفرهما على متن رحلة تجاريّة، وهذا ما أثار تكهّنات حول مشروع أكبر قيد التّنفيذ.

في وقت سابق، انتشر فيديو لهما على تيك توك في مطار مدينة مكسيكو الدّوليّ. حتى أنهما كانا برفقة موظّفين من وزارة الثّقافة بالولاية.

وكما جرت العادة، أبدى رواد الإنترنت إعجابهم بسلمى الّتي لا تزال تأسر القلوب بتواضعها ودفئها ولطفها. كما أشاد الكثيرون بتواضع أنجلينا، مسلّطين الضوء على الطّاقة الإيجابيّة الّتي تتمتّع بها النّجمتان خلال زيارتهما.