رحيل لا يُحتمل… هند صبري تودّع والدتها بكلمات تفيض وجعًا وحنينًا

نشرت الممثّلة التّونسيّة هند صبري صورة تجمعها بوالدتها الرّاحلة عبر “إنستغرام”، عبّرت من خلالها عن حزنها العميق وصدمتها الكبيرة بعد أيّام قليلة على رحيل والدتها، إذ كتبت: “أمي.. ماما.. مماتي .. ماما.. دندة، بطاطس، يطلوش.. ماتت أمّي وتوقّف الزّمن وسكت كلّ شيء.. من يعرفني جيّدًا يعلم أنّنا لم نفترق أبدًا، روحي و روحها تلاقتا على ألّا نفترق حتّى شئتها إلى جواره الأخير.. أمّي كانت ابنتي و صديقتي و رفيقة دربي و أكثر قلب أحبّني و أحببته.. كيف يدور العالم بدون أم ؟ يقولون إنّ الألم يكبر و إنّ الحزن يصغر و إنّ الحنين يتوقّف عن الصّراخ.. يقولون وأنا لا أصدّق .. وأدعو الله أن يربط على قلبي الّذي تثقّب و ذبل.. الله يرحمك يا أمّي.. ويتقبّلك في فسيح جنّاته و يأجرك على مرضك وتعبك ويصبّرني على الفراق.. والله يرحم كلّ أمّ “.

وتابعت: “أرجو من كُلّ من يحبّني و كُلّ من عرفها قراءة الفاتحة و الدّعاء لها بالمغفرة والرّحمة “.

نذكر أنّ هند صبري فُجعت بوفاة والدتها السّيّدة دالندا القلعي، يوم الخميس الفائت في (السّابع عشر من تمّوز) بعد صراع مع المرض.