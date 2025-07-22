براء عالم يشارك جمهوره فرحته بمشاركة فيلم هجرة في مهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 04:29 مساءً - حالة من السعادة، انتابت الفنان براء عالم عقب إعلان القائمين على الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقرر انطلاقها في الفترة من في الفترة من 27 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، عن اختيار فيلم "هجرة " للمشاركة في فعاليات المهرجان وتحديدًا ضمن قسم Venice Spotlight.

براء عالم يبرز الانجاز الذي حققه فيلم "هجرة"

وثق براء عالم فرحته، بنشر الملصق الدعائي للفيلم، الذي تزين بشعار المهرجان، وذلك عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب عليه: "عينكم هنا"، إشارة منه للفت انتباه متابعيه للإنجاز الذي حققه الفيلم، ومشاركته في هذا المهرجان الهام.

وبجانب براء عالم، يضم الفيلم مجموعة من الأسماء العربية والخليجية، من بينها خيرية نظمي في دور الجدة، ولامار فدان في أولى بطولاتها السينمائية، إضافة إلى نواف الظفيري.

سكرين شوت من ستوري حساب براء عالم على انستغرام

قراءة في قصة فيلم "هجرة"

لم تأتِ فكرةإلى المخرجة شهد أمين بوصفها قراراً فنياً فقط، بل كنوع من الاستجابة الداخلية عاشت معها طويلاً في مدينتها الأم جدة. فهي المدينة التي يتواجد بها الوجوه المتعددة واللغات المختلطة، ومن هنا بدأت خيوط الحكاية تتشكل في وجدانها بهدوء إلى أن خرجت للنور

كان واضحاً أن "هجرة" لن يشبه أفلامها السابقة حسبما صرحت به في لقاء سابق مع "الخليج 365"، التي لطالما نسجت خيوطها في عوالم رمزية أو فنتازية، هذه المرة أرادت أن تعود إلى أرض الواقع إلى السعودية نفسها، لكن من زاوية لم ترو كثيراً، أرادت أن تحكي عن أولئك الذين جاءوا من بعيد، ولم يرحلوا، عن الحجاج الذين تحولوا إلى جيران، عن المدن التي لم تعد فقط سعودية النمط، بل أصبحت كونية التفاصيل، كل ذلك من خلال رحلة تقودها ثلاث نساء من أجيال متباعدة، على طول الطريق، لا يحملن فقط هم البحث عن فرد، بل عن إجابة، ما هي الحرية؟ وهل تختلف باختلاف العمر؟ أم باختلاف التجربة؟ أم باختلاف الجغرافيا؟

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