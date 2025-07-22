مشاركة فيلم هجرة بمهرجان فينيسيا السينمائي محطة مهمة في مسيرة السينما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 04:29 مساءً - أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني, أن مهرجان فينيسيا أحد المحطات العالمية التي تكشف للعالم جودة الإبداع السعودي، وشغف صنّاعه، من خلال برامج مثل "ضوء" لدعم الأفلام، الذي يسعى لإيجاد الفرص للإنتاجات السعودية للظهور على الساحة الدولية، ويعمل على بناء حضور دائم يعكس هوية المملكة وطموحاتها في صناعة الأفلام.

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تعد مشاركة فيلم هجرة ، المدعوم من هيئة الأفلام عبر برنامج "ضوء" لدعم الأفلام"، محطة مهمة في مسيرة السينما السعودية، تعكس جودة المحتوى المحلي ومكانته المتنامية على الساحة الدولية، وتُبرز الطاقات الإبداعية الوطنية القادرة على المنافسة في أهم المحافل العالمية.

، المدعوم من هيئة الأفلام عبر برنامج "ضوء" لدعم الأفلام"، محطة مهمة في مسيرة السينما السعودية، تعكس جودة المحتوى المحلي ومكانته المتنامية على الساحة الدولية، وتُبرز الطاقات الإبداعية الوطنية القادرة على المنافسة في أهم المحافل العالمية. فيلم هجرة مدعوم من برنامج "ضوء" لدعم الأفلام وهو أحد برامج الدعم التي تقدمها هيئة الأفلام، ويُعد البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها هيئة الأفلام، حيث أسهم في دعم إنتاج أعمال سينمائية سعودية نوعية، ومكّن العديد من المواهب من الوصول إلى منصات دولية مرموقة.

مدعوم من برنامج "ضوء" لدعم الأفلام وهو أحد برامج الدعم التي تقدمها هيئة الأفلام، ويُعد البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها هيئة الأفلام، حيث أسهم في دعم إنتاج أعمال سينمائية سعودية نوعية، ومكّن العديد من المواهب من الوصول إلى منصات دولية مرموقة. ترشيح فيلم هجرة ينسجم مع جهود هيئة الأفلام في ترسيخ حضور سعودي فاعل على خريطة الإنتاج السينمائي العالمي، وضمن توجه إستراتيجي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع ثقافي إبداعي وتنافسي، يعكس الهوية السعودية ويعزز التبادل الثقافي على المستوى الدولي.

قلب الحكاية: رحلة تقودها ثلاث نساء

قد ترغبين في معرفة شهد أمين لسيدتي: فيلم هجرة يتناول قصص نساء من أجيال ...لم تأتِ فكرةإلى المخرجة شهد أمين كقرار فني فقط، بل كنوع من الاستجابة الداخلية عاشت معها طويلاً في مدينتها الأم جدة. فهي المدينة التي يتواجد بها الوجوه المتعددة واللغات المختلطة، ومن هنا بدأت خيوط الحكاية تتشكل في وجدانها بهدوء إلى أن خرجت للنور.

كان واضحاً أن "هجرة" لن يشبه أفلامها السابقة حسبما صرحت به في لقاء سابق مع "الخليج 365"، التي لطالما نسجت خيوطها في عوالم رمزية أو فنتازية، هذه المرة أرادت أن تعود إلى أرض الواقع إلى السعودية نفسها، لكن من زاوية لم ترو كثيراً، أرادت أن تحكي عن أولئك الذين جاءوا من بعيد، ولم يرحلوا، عن الحجاج الذين تحولوا إلى جيران، عن المدن التي لم تعد فقط سعودية النمط، بل أصبحت كونية التفاصيل، كل ذلك من خلال رحلة تقودها ثلاث نساء من أجيال متباعدة، على طول الطريق، لا يحملن فقط هم البحث عن فرد، بل عن إجابة، ما هي الحرية؟ وهل تختلف باختلاف العمر؟ أم باختلاف التجربة؟ أم باختلاف الجغرافيا؟.

يضم الفيلم مجموعة من الأسماء العربية والخليجية، من بينها خيرية نظمي في دور الجدة، ولامار فدان في أولى بطولاتها السينمائية، إضافة إلى نواف الظفيري وبراء عالم.

وجاء إنتاج الفيلم بدعم من عدة جهات سعودية وعربية ودولية، أبرزها: هيئة الأفلام السعودية، صندوق البحر الأحمر، مبادرة "ضوء"، نيوم، فيلم العلا، والمركز العراقي للسينما المستقلة، إلى جانب شركاء من أوروبا وبر.

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