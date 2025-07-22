محمدالنشمي يُشارك جمهوره صورةً له بمرحلة طفولته وكيف جعلته كاتباً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 04:29 مساءً - نشر الفنان محمد النشمي صورة له وهو بمرحلة طفولته، وأحب أن يُخرج ما بداخله بتلك المرحلة من كلام كان يتلقاه من معلمته وأثّر فيه وجعله يهرب ويُخرج ما بداخله من خلال ما يكتب، وعلّق على الصورة وكتب: "كانت طفولتي موسومة بشعور دائم بالرفض، كنت المختلف في كل شيء.. في مظهري، في هيئتي، وحتى في إيقاع نموي، كنت أطول من جميع مَن حولي، ذلك الطفل الذي كانت تُحدّق فيه معلمة التربية الإسلامية كل صباح بطابور المدرسة، وتقول بدهشة متكررة: “إنت بثالث ابتدائي؟ بهالطول؟ شلون بتصير لما تكبر؟” كانت تعتقد أن كلمتها عابرة، لكنها سكنت في قلبي، وتسربت إلى نظرات زملائي، وتحوّلت إلى مرآة مشوّهة أرى نفسي فيها كل يوم. لم أتقبل لوني، ولا طولي، ولا نمو شعري المبكر. كنت دائماً سابقاً لزمني، لكن لم يكن أحد ينتظرني. في المراهقة، كنت الغريب في كل المجموعات. لا أنتمي. لا أُحب. لا أُحتَضن. كرهت شكلي، ونفسي، وحتى حياتي. وكنت أبحث عن باب طوارئ، عن مهرب.. عن عالم لا يحدق بي أحد فيه. ووجدت الكتابة. في الكتابة، ولدتُ من جديد. صرت أكتبني من البداية، كما أحب أن أكون. أخلق شخصيات تتقبلني، وأحداثاً تُنصفني، وأدواراً ألعبها كما أشتهي. كنت أقتل البطل وأنجو. أفوز في كل المعارك. وأُحيط نفسي بشخصيات تمجدني، لا تحاسبني. مع كل رواية، كنت أتعافى. مع كل مسلسل، كنت أرمم فجوة في داخلي. لم أكن أُريد الكتابة.. كنت "أحتاج" الكتابة مثل حاجتي للاوكسجين والماء والغذاء حتى وقفت يوماً على قدمي، ونظرت لنفسي فقلت: "أحبك كما أنت". الكتابة بالنسبة لي لم تكن هواية. كانت طوق نجاة. كانت وطناً حين شعرت أن لا وطن لي. أنقذتني. وبفضلها، وجدتني".

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وتفاعل معه جمهوره وكتبت له الكاتبة علياء الكاظمي: "الكلام وايد وايد حلو ومؤثر.. ومن جراحنا ننطلق، ومن مواجهة خيباتنا نصبح أقوياء لا نُهزم.. فخورة فيك دايماً يا صديق القلم ورفيق الدرب الطويل المتعب والجميل"، أما الفنانة نورا بالألف: "كل ذكريات الطفوله تبقى عالقه فينا للأسف وهذي المعاناة هي إللي تخلينا نتميز عن غيرنا".

كما أيدهه متابعوه أن بالكتابه استطاع أن يُخرج ما بداخله بطريقة إيجابية.

آخر أعمال محمدالنشمي

قدم بالموسم الرمضاني الكاتب محمد النشمي مسلسل "أبو البنات" وشارك به نخبة من النجوم وهم الفنان إبراهيم الحربي، هبةالدري، شيماء علي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمدالنجار، كوثرالبلوشي، نور محمود، ومن إخراج محمدالقفاص، إنتاج باسم عبدالأمير.

وقد قدم الكاتب والمؤلف محمدالنشمي أيضاً أعمالاً دراميه كثيره منها مسلسل "ملفات منسية" من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، شيماء سيف، مرام البلوشي، حسن عبدال محمد هاشم، والثاني مسلسل "يس عبدالملك" من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال، وبطولة الفنان سعدالفرج، عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، فتات سلطان، ليالي دهراب، أحمدالنجار، منصورالبلوشي، زينب بهمن، روان العلي.

أهم إصدارات محمدالنشمي

وللكاتب محمدالنشمي عدد من الإصدارات والروايات منها: "لعنة عزرانة"، "صوت في بيتنا"، "أعداء الشمس"، "كيد اليافعات"، "أهل الأرض"، "بنات الثانوية"، "رجال من حرير"، "فراشة في النار"، "عفاريت أم جاسم"، "أبيك بجنتي ساعة"، و"جناح الذل".

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