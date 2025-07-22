شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج هشام سليمان رئيسًا شرفيًا لمهرجان بورسعيد السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائى الدولى عن اختيار المنتج المصرى هشام سليمان رئيسًا شرفيًا للدورة الأولى من المهرجان، والتى تحمل اسم النجم الكبير محمود ياسين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٨ حتي ٢٢ سبتمبر المقبل، برئاسة الناقد السينمائي احمد عسر، وجاء ذلك الاختيار تقديرًا لمسيرته المميزة وإسهاماته البارزة في صناعة السينما والإنتاج الفني في مصر والوطن العربي

بدأ هشام سليمان مشواره العملي في مجال الإنتاج خلال فترة الثمانينيات، حيث عمل مساعد إنتاج وتدرج في المناصب حتى أصبح أحد أعمدة الإنتاج السينمائي، كانت بدايات انطلاقته الحقيقية من خلال مشاركته كمدير إنتاج مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلمه الشهير "المهاجر"، لتتوالى بعدها نجاحاته مع أعمال سينمائية مصرية مميزة من بينها "المصير"، "كونشرتو في درب سعادة"، و"ميدو مشاكل"، كما لعب دور المنتج المنفذ في عدد من الأفلام التجارية الناجحة جماهيريًا مثل "تيتو"، "الباشا تلميذ"، "زكي شان"، "ظرف طارق"، "طير إنت"، وغيرها من الأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا في صالات العرض المصرية والعربية.

لم تقتصر بصماته على السينما المحلية فقط، بل امتدت إلى الساحة العالمية، حيث شارك في إنتاج أفلام عالمية ضخمة تم تصويرها في مصر، من أبرزها الفيلم الشهير "Malcolm X" وفيلم "Exodus: Gods and Kings"، بالإضافة إلى مشاركته في أكثر من 100 عمل متنوع ما بين أفلام، مسلسلات، إعلانات كبرى، ومحتوى رقمي، متعاونًا مع نخبة من أبرز النجوم والمخرجين في مصر والعالم.

خلال مسيرته تولى هشام سليمان العديد من المناصب القيادية، حيث شغل منصب رئيس قطاع الإنتاج بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئاسة قنوات DMC، وعلى المستوى الدولي، تم تكريمه بجائزة "شخصية العام السينمائية لعام 2022" في مهرجان نيس السينمائي الدولي بفرنسا، اعترافًا بجهوده الداعمة للشباب والمواهب الناشئة من خلال إنتاج الأفلام الطلابية ومشروعات تخرج داخل مصر وخارجها.

لم تتوقف مساهماته عند حدود السينما والإنتاج، بل امتدت إلى مجالات ثقافية متعددة، حيث أسس دار "هشام سليمان للنشر والتوزيع"، والتى أصدرت أكثر من 13 كتابًا متنوعًا بين التنمية الذاتية والأدب والدراما، أبرزها كتابه "أنت تقدر" الذي تحول إلى برنامج تليفزيوني شهير "نصيحة ونصيحة".

كما أسس أول متحف خاص لحفظ التراث السينمائي المصري، يضم مقتنيات سينمائية نادرة من ملصقات أفلام، بوسترات أصلية، كاميرات كلاسيكية، ملابس وإكسسوارات لنجوم الزمن الجميل. ويُعد هذا المتحف الأول من نوعه في مصر، حيث يعمل كمركز ثقافي وتثقيفي بالتعاون مع وزارة الثقافة ويستقبل زيارات طلابية من المدارس والجامعات كجزء من الأنشطة التوعوية والفنية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، شارك هشام سليمان كأستاذ زائر ومحاضر في عدة جامعات مصرية ، وعدد من المعاهد الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديمه لأكثر من 10 برامج إعلامية ومداخلات تلفزيونية تهدف لتعزيز الثقافة السينمائية ونشر الفن الجاد.

وأكدت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي أن اختيار المنتج هشام سليمان رئيسًا شرفيًا يُمثل إضافة نوعية تهدف إلى ترسيخ قيم الفن الجاد ودعم الشباب والمواهب الواعدة، وهو ما يتماشى مع رؤية مهرجان بورسعيد ليكون نافذة حقيقية للإبداع وملتقى للفنانين من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، ويُقام تحت مظلة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية برئاسة الفنان عبد السلام الألفي.