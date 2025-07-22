شكرا لقرائتكم خبر عن "حلو التان" أغنية لـ أحمد جمال بتوقيع الشاعرة كوثر حجازى وتطرح قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الشاعرة كوثر حجازى فى أغنية جديدة تحمل اسم "حلو التان" مع النجم أحمد جمال، ومن المقرر طرحها خلال أيام وتحمل عددا من المفاجآت، وهى من ألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأعربت الشاعرة كوثر حجازى فى تصريحات خاصة لليوم السابع عن سعادتها بالتعاون مع أحمد جمال فى أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "حلو التان"، وهى أغنية صيفية تتميّز بأجوائها الخفيفة والإيقاع الحيوى.

وأكدت كوثر حجازى أن العمل مع أحمد جمال كان ممتعًا، مشيرة إلى أن الأغنية تمثل مزيجًا من الكلمات العصرية والألحان الجذابة، وتتناول أجواء الصيف بطابع شبابي مرح.

وتواصل الشاعرة كوثر حجازي حصد النجاحات على الساحة الغنائية، بعد تألقها في أغنية "غول الأصول" ضمن أحداث مسلسل حق عرب، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث لاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً وإشادة من الجمهور، والأغنية من ألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى.

كما شاركت كوثر حجازي في احتفالية عيد الفطر الماضي من خلال أغنية "اسم العيد ابتدى والفرح ابتدى"، التي حملت توقيعها من حيث الكلمات، بينما تولى التلحين مدين، والتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وميكس وماستر هاني محروس.

جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "سعادة وبس" ،وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

ومن كلمات الأغنية: «كل حاجة في عمري حلوة أنتي اللي وصلتيني ليها.. كل لحظة جميلة عشتها انتي ركن اساسي فيها.. واقفه طول الوقت جنبي.. مقوياني وسانده قلبي.. ده انتي نعمه حبيبتي بحمد ربنا دايما عليها.. سعادة بس.. حياتي وانا جنبك عبارة عن سعادة.. سعادة بس».