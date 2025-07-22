تفاصيل مسلسل إيمان العاصي الجديد قسمة العدل

بطولة جديدة في الدراما

"برغم القانون".. آخر أعمال إيمان العاصي الدرامية

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عودة إلى السينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 06:06 مساءً - خاضت الفنانةأولى بطولاتها المطلقة في الدراما العام الماضي خلال مسلسل "" الذي تم عرضه في شهر سبتمبر 2024، وحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً، بعد هذا النجاح قررت إيمان الغياب عن المشاركة فيوالاعتذار عن الأعمال التي عُرضت عليها، حتى تحصل على الوقت الكافي لاختيار عملها الجديد.تستعد إيمان العاصي لتكرار تجربة البطولة المطلقة مرة أخرى في، خلال مسلسل جديد يحمل اسم ""، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة United Studios، ومقرر بدء تصويره خلال شهر أغسطس المقبل للعرض في موسم الأوف سيزون، وتحديداً قبل نهاية العام الجاري، وذلك حسبما كشفت إيمان العاصي لـ"".قد تحب قراءة.. حصاد 2024.. نجوم سجلوا أسماءهم في قائمة البطولة المطلقةمسلسل "" آخر أعمالفي الدراما، ودارت قصته حول ليلى، محامية في مدينة بورسعيد، تستيقظ ذات يوم لتجد أن زوجها قد اختفى تاركاً وراءه طفلين، وخلال رحلة البحث عن زوجها، تكتشف ليلى حقائق صادمة، بأنه شخص غير الذي تزوجته تماماً، له اسم وعائلة وزوجة آخرون، وأنه هارب من حكم بالسجن 10 سنوات، بل وأنكر نسب أبنائه، لتدخل ليلى في دوامة وصراعات كبيرة.يذكر أنسجلت عودتها إلى السينما من خلال فيلم "" الذي انطلق في دور العرض الشهر الماضي، وذلك بعد غياب 3 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "فارس" مع أحمد زاهر، وتجسد إيمان خلال أحداث "في عز الظهر" شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا، وتتنكر في أكثر من شكل لتتناسب مع طبيعة العمليات التي تقوم بها، وتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.يمكنك قراءة أيضاً... إجازة النجمات في أسبوع... مي عمر تتألق في اليونان وإيمان العاصي برفقة ابنتهافيلم "في عز الظهر" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء، ويأتي من بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».