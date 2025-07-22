شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى بطلة مسلسل قسمة العدل والعرض على شاشات المتحدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

تعاقدت النجمة إيمان العاصى على بطولة مسلسل جديد بعنوان "قسمة العدل" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد وإنتاج شركة United Studios، ومقرر البدء في تصويره خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الأوف سيزون.

وتدخل إيمان العاصى منافسات الأوف سيزون على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثانى على التوالي بعدما قدمت العام الماضى مسلسل "برغم القانون" الذى خاضت به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتم عرضه في شهر سبتمبر 2024 وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ويتم عرضه ثانيا على قناة dmc حالياً.

إيمان العاصى تنافس فى الأوف سيزون للمرة الثانية