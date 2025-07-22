شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم المخرجة شهد أمين "هجرة" يشارك فى مهرجان فينيسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى عن مشاركة فيلم "هِجرة"، للمخرجة السعودية شهد أمين، فى الدورة 82 ضمن مسابقة Spotlight.

يروي الفيلم قصة جدة تسافر مع حفيدتيها في عام 2001 من الجنوب إلى مكة. وعندما تختفي الحفيدة الكبرى في ظروف غامضة، تنطلق الجدة برفقة الحفيدة الصغرى شمالًا في رحلة بحث تمزج بين الألم والأمل. على امتداد الطريق، تنكشف أسرار عائلية وتُروى حكايات منسية، فيكشف السفر عن وجوه خفية من التاريخ، ويُبرز التنوع الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية وعمقها الإنساني.

تم تصوير الفيلم في ثماني مدن سعودية هي: بني مالك، الطائف، جدة، المدينة، العلا، تيماء، تبوك، نيوم وضباء وتحاول شهد أمين من خلال الفيلم إبراز التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، في قصة تسلط الضوء على نساء من أجيال مختلفة ودورهن في بناء المجتمع السعودي.

طاقم التمثيل يضم نخبة من النجوم السعوديين، خيرية نظمي تقوم بدور ستي، نواف الظفيري يقوم بدور أحمد، وظهور جديد لبطلة الفيلم لمار فدان التي تقوم بدور جنى. وظهور براء عالم كضيف شرف في الفيلم.

الفيلم استمر العمل عليه لأكثر من ثلاث سنوات، بين المخرجة وكاتبة العمل شهد أمين والسينمائي العراقي محمد جبارة الدراجي كمنتج رئيسي ويُعد الفيلم إنتاجًا مشتركًا مع فيصل بالطيور، بالإضافة إلى المنتجين المشاركين أيمن جمال، محمد علوي، وصندوق دعم مهرجان البحر الأحمر السينمائي وفيلم العلا“، ومحمد حفظي، وعلي الدراجي، وعبود عياش وسايد أبو حيدر ومبادرة ضوء من هيئة الأفلام وزارة الثقافة السعودية، وآخرين.