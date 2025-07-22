شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق: مفاتيح شخصية منعم بمسلسل فات الميعاد فى إيد والدته عبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد علي رزق خلال ندوة مسلسل فات الميعاد باليوم السابع "دور منعم أكثر شخص يشعر به هو والدته عبلة، فهى مدركة أن منعم على الله حكايته وتدارى على خيبته دوما، فهو شخصية جعجاع يواجه الحياة بدون حسابات واصفة شخصية منعم بالجاموسة يأخذ قرارات متسرعة ويندم عليها بعد ذلك".

وعبر محمد على رزق عن سعادته بثقة المخرج سعد هنداوى فيه وهو أمر فارق معه بشكل كبير.

وكان الفنان أحمد مجدى، قد قال خلال ندوة مسلسل فات الميعاد باليوم السابع، إنه حضّر جيدا للمسلسل، وكان من أهم النقاط الحاسمة فى صناعة العمل، هو أن هناك تاريخا للشخصية فريق الكتابة قدمه لكل شخصية، وهو أمر لا يحدث كثيرا، فتاريخ الشخصية جعله يعرف جيدا شكل تربية وطفولة مسعد، وتأثير تلك التربية عليه، وهو تسهيل لأصعب شىء فى بناء الشخصية، وأول خطوة جعلته يشعر بأنه أمام عمل جاد.

وأضاف أحمد مجدى أن المنتج إبراهيم حمودة والمخرج سعد هنداوى حرصا على أن يكونا متواجدين معه وقت قص شعره ليتناسب مع الشخصية، وهو ما جعله يشعر بالجدية، مؤكدا أن أمانة صناع العمل وصدقهم وإخلاص كل العاملين ساعده في تقديم العمل بنجاح.

الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد

كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى وسلوى محمد على ومحمد على رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفنى محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم.

مسلسل فات الميعاد فاق التوقعات

وتحدث صناع العمل خلال ندوة أقامها ”الخليج 365” عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى إم سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.