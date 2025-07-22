مسلسل فات الميعاد.. كيف ستكون نهاية الأحداث؟

مسعد يتعرض للنصب

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مسعد يخطف ابنته ريم

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قصة مسلسل "فات الميعاد"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:45 مساءً - حلقة واحدة فقط تفصل على انتهاء أحداث مسلسل "" الذي حظي بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور على مدار الحلقات الماضية، وسط ترقب من المشاهدين لمعرفة نهاية الأحداث خاصة بعد التطورات المثيرة التي حدثت على مدار الحلقات الأخيرة بين مسعد الذي يلعب دورهوطليقته بسمة التي تجسد دورهامسلسل ""الحلقة التاسعة والعشرون شهدت العديد من التطورات أبرزها، تعرض مسعد للنصب من أحد الأشخاص والذي طلب منه من خلال ورشة الجلود تنفيذ صفقة أحذية كبيرة واختفى، ليتورط مسعد في سعر الخامات التي اشتراها بالأجل وأصبح مديناً بأموال كبيرة، وسط محاولات شركائه الهروب من الخسارة وبيع الورشة.يمكنكِ قراءة.. لماذا تصدر فات الميعاد الترند بعد عرض الحلقات الأولى؟يستطيع شركاء مسعد بيع ورشة الجلود، والمفاجأة أن من اشتراها هو معتصم الذي يلعب دوره أحمد صفوت، حيث أقدم الأخير على شرائها حتى يضع مسعد أمام الأمر الواقع، ويكون هو المسؤول عن مديونية مسعد، وبالفعل ساومه بأن يتنازل عن حضانة ابنته ريم أو يُدخله السجن، ويرضخ مسعد لمعتصم ويتنازل عن ابنته ريم لطليقته بسمة.وصلت الأحداث إلى ذروتها في نهاية الحلقة، بعدما استطاع "مسعد" خطف ابنته "ريم"، حيث اتفق معها أن تخرج معه لشراء ما تريد وأنه أخبر والدتها "بسمة" بذلك، وبالفعل تخرج "ريم" من المنزل دون علم والدتها، وسط ترقب من رد فعل "بسمة" وزوجها "معتصم" تجاه تصرف "مسعد"، فهل سيلجأ "معتصم" إلى إخراج الشيكات التي تسجن مسعد أم سيستطيع الأخير الحصول على حضانة ابنته، هذا ما ستكشفه الحلقة الأخيرة.يمكنك قراءة أيضاً.. من فات الميعاد إلى مملكة الحرير.. أسماء أبو اليزيد الزوجة المقهورة في دراما 2025مسلسل "" يأتي من بطولة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، ولاء الشريف، محمد أبو داود، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي.تدور قصة مسلسل "" في إطار الدراما الاجتماعية التي تتناول قضايا الحب والزواج والطلاق، من خلال قصة طلاق تبدو عادية ولكنها تتطور بطريقة غير متوقعة ليصبح حدثاً كبيراً يغير حياة الجميع من حوله، مع تسليط الضوء على التحولات النفسية التي يعيشها الأبطال في علاقاتهم الشخصية، وكيف يمكن أن يؤثر الطلاق على الحياة اليومية للأشخاص خاصة إذا كان هناك أبناء.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»