جيلان علاء تكشف لـ الخليج 365 كواليس مشاركتها في مسلسل كتالوج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:45 مساءً - كشفت الفنانة جيلان علاء، كواليس ظهورها في مسلسل "كتالوج" بطولة محمد فراج والذي انطلق عرضه الأسبوع الماضي، وحقق ردود أفعال إيجابية جداً بسبب موضوعه الذي لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث تشارك جيلان علاء كضيفة شرف خلال الحلقات، بواقع مشهد أو مشهدين في كل حلقة.

دور كوميدي وسط أجواء الدراما الحزينة

وأشادت جيلان علاء لـ "الخليج 365" بتجربة العمل مع المخرج وليد الحلفاوي الذي وجدته ظريفاً جداً وموهوباً مضيفة: "أحداث "كتالوج" درامية من الدرجة الأولى ولكن مشاهدي أخذت الطابع الكوميدي وذلك جعلني سعيدة أكثر بأن تكون الشخصية مختلفة وتطفى حالة من البهجة وسط أجواء الحزن التي تغلب على الأحداث وانتظرت كثيراً لعرض العمل حتى أعرف رد فعل الجمهور".

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وأوضحت جيلان علاء أنها على الرغم من ظهورها بمشهد أو مشهدين فقط في كل حلقة إلا أنها كانت مستمتعة جداً بها، لاسيما وأن العمل قصته مميزة وبه أجواء خاصة، لافتة: "المسلسل بصفة عامة حالة خاصة، ليس فقط في قصته وإنما لأن حلقاته الـ 8 عٌرضت مع بعض وفي نفس الوقت وذلك جعل الجمهور يتابع العمل بالكامل في نفس اليوم".

جيلان علاء: "بكيت بسبب مشهد لـ محمد فراج"

وعن كواليس العمل أكدت جيلان علاء أنها سعدت بالوقوف أمام محمد فراج الذي وصفته بالممثل الرائع والشاطر قائلة: "كان هناك مشهد لفراج وأنا أشاهده مثل أي متفرج وجدت نفسي أبكي من قلبي، أما ريهام عبد الغفور فجمني بها مشهد واحد فقط وكنت أتمنى لو كان هذا المشهد أكبر من ذلك، وبالنسبة للأطفال على البيلي وريتال فهما شاطران جداً وسيكون لهما شأن كبير في المستقبل.

قصة مسلسل "كتالوج"

مسلسل "كتالوج" تدور أحداثه حول يوسف، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته أمينة، بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة طفليه اليومية، وعاجز عن التواصل معهما، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.

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عمل درامي منتظر لـ جيلان علاء

وفي سياق آخر تواصل جيلان علاء تصوير مسلسل "أنا إنت.. إنت مش أنا" بطولة السوري معتصم النهار وميرنا نور الدين، ومقرر عرضه في 15 حلقة على المنصات قريباً، والعمل يشارك في بطولته كل من: مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء، والشحات مبروك، والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد. وتأليف شقيقه أحمد محمود أبوزيد وشاركه في الكتابة أحمد دعية، وإخراج هشام الرشيدي.

وكانت جيلان علاء قد أكدت لـ "الخليج 365" أن مسلسلمنقسم إلى نصفين بين الحقيقة وعالم الميتا فيرس موضحة: "يظهر أبطال العمل في الأحداث بشخصيتين الأولى في العالم الحقيقي والثانية بالذكاء الاصطناعي، وأنا شخصيتي فتاة طيبة وعنيفة في الوقت نفسه؛ فهي في الحقيقة عكس الحياة الافتراضية بالميتا فيرس".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».