محمد رمضان عن حفله في صيف 2025: سيقام على أكبر مساحة حفلات في تاريخ الساحل الشمالي

موعد ومكان حفل محمد رمضان في صيف 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:45 مساءً - يستعد الفنان، لإحياء حفلٍ جماهيري ضخم بالتزامن مع موسم، وذلك يوم الخميس 31 يوليو الجاري، في جولف بورتو مارينا، ومن المتوقع أنّ يُغني بعض من أغانيه جديدة، الذي سبق وطرحها خلال الأسابيع الأخيرة، لعل أبرزها "بيبي".حمّس محمد رمضان، جمهوره لهذا الحفل المرتقب، قائلًا عبر حسابه على "إنستغرام": "حفلتي الجماهيرية الأولى الصيف ده يوم الخميس 31 يوليو في جولف بورتو مارينا كالعادة.. ولكن المرة دي لازم أشكر رجل الأعمال المصري منصور عامر، بالنيابة عن جمهوري على تخصيصه أرض الجولف كاملة للمرة الأولى، وهي أكبر مساحة حفلات في تاريخ الساحل الشمالي.. لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور".

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محمد رمضان ينتظر طرح فيلمه الجديد "أسد"

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على جانب آخر، يخوض النجمتجربة سينمائية جديدة بعنوان "أسد" وهو العمل المنتظر عرضه قريباً في دور السينما، وفي تصريح إعلامي سابق له، أكد بأن هذا الفيلم كان سبباً وراء ابتعاده عن الأعمال الدرامية في الموسم الحالي مشيراً إلى أن التحضير لهذا العمل استغرق وقتاً طويلاً، سواء في مراحل الإعداد أو التصوير. واستطرد قائلاً: "عندما يشاهد الجمهور الفيلم قريباً، سيدرك تماماً أن هذا العمل استحق كل هذا التفرغ".تقع أحداث فيلم "أسد" في عام 1280 خلال عهد المماليك، ويروي قصة "علي بن محمد الفارسي" الذي يقود ثورة العبيد ضد الجيش العباسي، ويجمع العمل بين الدراما التاريخية ومشاهد الحركة، إضافة لقصة حب نشأت بين البطل وأميرة أجنبية، يشارك في البطولة إلى جانب محمد رمضان عدد من النجوم البارزين: رزان جمّال (بدور الأميرة)، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، كامل الباشا، محمود السراج، وآخرون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".