أبرز المعلومات عن الأفلام المُنافسة في المسابقة الرسمية بـ مهرجان فينيسيا 2025 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:45 مساءً - خلال الساعات الماضية أعلن المدير الفني للدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ألبرتو باربيرا عن برنامج دورة 2025 من المهرجان، وجاء من أبرزها الأفلام السينمائية المُشاركة بالمُسابقة الرسمية لدورة هذا العام.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الأعمال المُتنافسة في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي جاءت من عدد كبير من دول العالم وضمت عدد كبير من النجوم والمُخرجين.
وتدور أحداث الفيلم في إطار إدرامي وجاء من تأليف وإخراج باولو سورينتينو، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من توني سيرفيلو، آنا فيرزيتي، ماسيمو فينتورييلو، وتشهد دورة هذا العام من مهرجان فينيسيا السينمائي العرض العالمي الاول للفيلم خلال حفل الإفتتاح.
ويأتي الفيلم من إخراج الفرنسي أوليفير أساياس والذي شارك في كتابة الفيلم مع كل من إيمانويل كارير، جوليانو دا إيمبولي، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من توم ستوريدج، أليسيا فيكاندير، جد لو.
ويُشارك ببطولة الفيلم أمام النجم جورج كلوني كل من آدم ساندلر، لورا ديرن، بيلي كرودوب، والفيلم من إخراج نوح باومباخ والذي شارك في كتابة الفيلم مع إميلي مورتيمر.
"صوت هند رجب" هو أحدث أعمال كوثر بن هنية، وتقدم من خلاله واحدة من أبرز القصص الإنسانية التي هزت الرأي العام العالمي وأثارت تفاعلاً كبيراً على المستوى الدولي.
وتحولت الطفلة هند رجب ذات الست سنوات إلى رمز عالمي، بعد أن سمع العالم استغاثتها وهي تنطق آخر كلماتها على الهواء: "أنا خايفة.. تعالوا بسرعة".
الفيلم تم تصويره في تونس، وهو من إنتاج التونسي نديم شيخ روحه (أحد منتجي فيلم بنات ألفة)، إلى جانب الممثلة والمنتجة الكندية أوديسا راي، (أحد منتجي فيلم نافالني الحائز على أوسكار)، والممثل والمنتج البريطاني جيمس ويلسون (منتج فيلم منطقة اهتمام الحائز على أوسكار).
ويشهد الفيلم العرض العالمي الأول خلال فعاليات المهرجان ويُشارك في بطولته كل من أمير حليحل، كلارا خولي، معتز حليس.
يُمكنكم قراءة: مشاركة فيلم هجرة بمهرجان فينيسيا السينمائي محطة مهمة في مسيرة السينما السعودية
ويأتي الفيلم من إخراج كاثرين بيغلو ومن بطولة إدريس إلبا، ريبيكا فيرجسون، غابرييل باسو، جاريد هاريس، تريسي ليتس.
ويأتي الفيلم من إخراج شوانغ جون كاي والذي شارك بكتابة الفيلم مع نيانغين هان، ويُشارك ببطولة الفيلم تشانغ سونغوين، فنغ شاو فنغ، شين زيلي.
ويُشارك ببطولة الفيلم كل من أوسكار إسحاق، جاكوب إلوردي، ميا جوث، فيليكس كاميرر، لارس ميكلسن، ديفيد برادلي، تشارلز دانس وكريستوف والتز.
ويأتي الفيلم من إخراج فاليري دونزيلي ومن بطولة باستيان بويون، فيرجيني ليدوين وماري ريفيير.
ويأتي الفيلم من بطولة أماندا سيفريد، توماسين ماكنزي، لويس بولمان، كريستوفر أبوت، تيم بليك نيلسون، ستايسي مارتن، وماثيو بيرد.
ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج جيم جارموش ومن بطولة النجمة كيت بلانشيت، فيكي كريبس، آدم درايفر، مايم بياليك، توم وايتس، شارلوت رامبلينج، إنديا مور ولوكا سابات.
ويُشارك ببطولة فيلم Bugonia كل من جيسي بليمونز، إيما ستون، أيدان ديلبيس، ستافروس هالكياس، أليسيا سيلفرستون.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".
وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".
وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الأعمال المُتنافسة في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي جاءت من عدد كبير من دول العالم وضمت عدد كبير من النجوم والمُخرجين.
La Graziaيُشارك بالمسابقة الرسمية لـ مهرجان فينسيا السينمائي 2025 الفيلم الإيطالي La Grazia والذي تم إختياره أيضًا ليكون فيلم الافتتاح بدورة هذا العام من المهرجان.
https://www.instagram.com/p/DLreHevNJcI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DLreHevNJcI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DLreHevNJcI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وتدور أحداث الفيلم في إطار إدرامي وجاء من تأليف وإخراج باولو سورينتينو، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من توني سيرفيلو، آنا فيرزيتي، ماسيمو فينتورييلو، وتشهد دورة هذا العام من مهرجان فينيسيا السينمائي العرض العالمي الاول للفيلم خلال حفل الإفتتاح.
The Wizard of the Kremlinتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والدراما حول مخرج أفلام روسي شاب يجد نفسه قد أصبح مستشارًا لـشخصية مرموقة بشكل غير متوقع مما يجعل هذا الشاب يتعامل مع الكثير من تعقيدات وأزمات العصر الجديد.
ويأتي الفيلم من إخراج الفرنسي أوليفير أساياس والذي شارك في كتابة الفيلم مع كل من إيمانويل كارير، جوليانو دا إيمبولي، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من توم ستوريدج، أليسيا فيكاندير، جد لو.
Jay Kellyفيما يتنافس أيضًا بالمسابقة الرسمية أحدث أفلام النجم العالمي جورج كلوني Jay Kelly، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدراما من خلال سرد قصة صداقة تجمع بين ممثل مشهور ومدير أعماله أثناء سفرهما إلى أوروبا، ويخوضان في حالة من التأمل حول خيارات حياتهما وعلاقاتهما والإرث الذي سيتركانه.
ويُشارك ببطولة الفيلم أمام النجم جورج كلوني كل من آدم ساندلر، لورا ديرن، بيلي كرودوب، والفيلم من إخراج نوح باومباخ والذي شارك في كتابة الفيلم مع إميلي مورتيمر.
The Voice of Hind Rajabكما تُشارك في المسابقة الرسمية بالدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المخرجة كوثر بن هنية بأحدث افلامها السينمائية وهو The Voice of Hind Rajab.
"صوت هند رجب" هو أحدث أعمال كوثر بن هنية، وتقدم من خلاله واحدة من أبرز القصص الإنسانية التي هزت الرأي العام العالمي وأثارت تفاعلاً كبيراً على المستوى الدولي.
وتحولت الطفلة هند رجب ذات الست سنوات إلى رمز عالمي، بعد أن سمع العالم استغاثتها وهي تنطق آخر كلماتها على الهواء: "أنا خايفة.. تعالوا بسرعة".
الفيلم تم تصويره في تونس، وهو من إنتاج التونسي نديم شيخ روحه (أحد منتجي فيلم بنات ألفة)، إلى جانب الممثلة والمنتجة الكندية أوديسا راي، (أحد منتجي فيلم نافالني الحائز على أوسكار)، والممثل والمنتج البريطاني جيمس ويلسون (منتج فيلم منطقة اهتمام الحائز على أوسكار).
ويشهد الفيلم العرض العالمي الأول خلال فعاليات المهرجان ويُشارك في بطولته كل من أمير حليحل، كلارا خولي، معتز حليس.
يُمكنكم قراءة: مشاركة فيلم هجرة بمهرجان فينيسيا السينمائي محطة مهمة في مسيرة السينما السعودية
A House of Dynamiteفيما يُشارك بالمسابقة الرسمية الفيلم الأمريكي A House of Dynamite والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول مجموعة من المسؤولين في البيت الأبيض يبذلون أقصى جهدهم ليتعاملوا مع هجوم صاروخي قادم على الولايات المتحدة.
ويأتي الفيلم من إخراج كاثرين بيغلو ومن بطولة إدريس إلبا، ريبيكا فيرجسون، غابرييل باسو، جاريد هاريس، تريسي ليتس.
Ri Gua Zhong Tianتدور أحداث فيلم Ri Gua Zhong Tian في إطار درامي رومانسي حول حبيبان سابقان يلتقيان بعد سنوات طويلة من انفصالهما ولكنهما يتنفسان الصعداء من الماضي وما قد عايشوه من حب وتضحية، توبة وعبء ثقيل، يحملوه سويًا ويُقرران أن يودعا بعضهما البعض بقلبٍ متألم، ولكنهما حينما يتخذا هذا القرار يجدوا بأنهما أصبحا شخصان ضائعان.
ويأتي الفيلم من إخراج شوانغ جون كاي والذي شارك بكتابة الفيلم مع نيانغين هان، ويُشارك ببطولة الفيلم تشانغ سونغوين، فنغ شاو فنغ، شين زيلي.
Frankensteinفيما سيتم مُشاركة الفيلم الأمريكي Frankenstein بالمسابقة الرسمية في عرضه العالمي الأول، ويأتي من تأليف وإخراج جييرمو ديل تورو وأحداثه مستوحاه من رواية حملت نفسي الاسم وتعد من أشهر الروايات العالمية.
ويُشارك ببطولة الفيلم كل من أوسكار إسحاق، جاكوب إلوردي، ميا جوث، فيليكس كاميرر، لارس ميكلسن، ديفيد برادلي، تشارلز دانس وكريستوف والتز.
À Pied d’Oeuvreفيما سيُشارك أيضًا الفيلم الفرنسي À Pied d’Oeuvre والذي تأتي أحداثه حول حياة مصور يُريد أن يصبح كاتبًا، والفيلم مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب فرانك كورتيس.
ويأتي الفيلم من إخراج فاليري دونزيلي ومن بطولة باستيان بويون، فيرجيني ليدوين وماري ريفيير.
Silent Friendتدور أحداث فيلم Silent Friend في إطار فانتازي خيالي حول عدد من الحكايات تروى من منظور شجرة عجوز وحيدة تقف في وسط حديقة نباتية، ويأتي الفيلم من إخراج وتأليف إلديكو إنيدي ويشارك في بطولته توني لونغ تشيو واي، لونا ويدلر، اينزو برام. — La Biennale di Venezia (@la_Biennale)
#BiennaleCinema2025 #Venezia82 #Concorso #Competition pic.twitter.com/3OYTLXMHw3— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) July 22, 2025
The Testament of Ann Leeتدور أحداث فيلم The Testament of Ann Lee في إطار من الدراما التاريخية الموسيقية، من إخراج مونا فاستفولد والذي شاركت بكتابته مع برادي كوربيت.
ويأتي الفيلم من بطولة أماندا سيفريد، توماسين ماكنزي، لويس بولمان، كريستوفر أبوت، تيم بليك نيلسون، ستايسي مارتن، وماثيو بيرد.
Father Mother Sister Brotherكما سيتم عرض الفيلم الكوميدي الأمريكي Father Mother Sister Brother للمرة الأولى عالميًا في المسابقة الرسمية بالدورة 82 من مهرجان فينسيا السينمائي.
ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج جيم جارموش ومن بطولة النجمة كيت بلانشيت، فيكي كريبس، آدم درايفر، مايم بياليك، توم وايتس، شارلوت رامبلينج، إنديا مور ولوكا سابات.
Bugoniaكما سيُشارك أيضًا بالمسابقة الرسمية في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، فيلم Bugonia والذي تدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي والكوميديا ويعد إنتاج باللغة الإنجليزية لفيلم كوري جنوبي تم إصداره عام 2003.
ويُشارك ببطولة فيلم Bugonia كل من جيسي بليمونز، إيما ستون، أيدان ديلبيس، ستافروس هالكياس، أليسيا سيلفرستون.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".
وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".