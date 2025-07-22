شكرا لقرائتكم خبر عن بناءا على طلبه.. تامر عبد المنعم يقرر تأجيل حفل عمر كمال بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تأجيل حفل النجم عمر كمال، والذى كان من المقرر إقامته الخميس المقبل على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

وجاء قرار تأجيل حفل كمال بناء على طلب منه نظرا لسفره خارج البلاد في هذا التوقيت.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم: قرار تأجيل حفل النجم عمر كمال جاء بناء على طلبه ورغبته وكنا نتمنى إقامة الحفل ولكن شاءت الظروف بذلك.

وأضاف عب المنعم التعامل بيننا وبين الفنانين يسوده الود والاحترام المتبادل ولذلك قررنا تأجيل الحفل وسنوافيكم بالموعد الجديد لاحقا.

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم أن ما حدث مع عمر كمال نفس الأسلوب الذي اتبعناه مع النجم لؤي مع اختلاف الموقف.

ويتواجد الفنان تامر عبد المنعم حاليا باليابان كرئيس للوفد الموافق لفرقة رضا للفنون الشعبية لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان.