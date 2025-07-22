شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف تفاصيل أغنية "اتحسدنا" من ألبوم "بيستهبل" وموعد إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد سعد عن تفاصيل أغنيته الجديدة "اتحسدنا" ضمن أغنيات الوش الثانى من البوم "بيستهبل"، المقرر إطلاقه غدا الأربعاء 23 يوليو على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ونشر أحمد سعد بوستر الأغنية الجديدة وكتب "اتحسدنا.. بكرة الساعة 7 على كل المنصات من ألبوم "بيستهبل" الوش التاني.. كلمات فلبينو وألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت ومكس هاني محروس وماستر مازن مراد".

ومن المقرر أن يضم الوش الثاني أغنيات "إتك إتك وشفتشي وبلونة واتحسدنا" وأغنية" "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفروتو.

وحقق الوش الأول من الألبوم نجاحا كبيرا، حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع متواصل محققا مشاهدات عالية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.