شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن إيهاب عبد الواحد يشوق جمهوره لأغنية جديدة مع النجم محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن إيهاب عبد الواحد عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة مع النجم "محمد منير"، وصرح قائلاً "انتظروا أغنيتي الجديدة واللي بعتبر نفسي محظوظ جداً إني عملت المشروع ده بالذات لأنها أغنية مرتبطة بفيلم فريد من نوعه وحساس جداً في تفاصيله زي فيلم "سيرة أهل الضي" من إخراج صديقي المخرج كريم الشناوي وده اللي الغنوة كمان بتقدمه من خلال اللحن والكلمات".

ويحتفل أيضًا الملحن إيهاب عبد الواحد بنجاح آخر أغانيه "بطة" و"أخويه" مع النجم أحمد سعد، و"عندي اكتفاء" مع النجم أصالة.

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهمو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.