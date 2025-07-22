شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تستعد لطرح "يا مطنشنا".. تعاون مصرى جديد وإطلالة صيفية مبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة بلقيس فتحي لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "يا مطنشنا"، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع موسم الصيف.

الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع سليمان دميان، وقد انتهت بلقيس من تصويرها مؤخرًا على أحد الشواطئ الساحلية في لبنان، تحت إدارة المخرج إيلي فهد، وتجمع أجواء الأغنية بين الطابع الرومانسي والكوميدي في آنٍ واحد.



بلقيس



بلقيس

وتُعد "يامطنشنا" خامس أغنية تقدمها بلقيس باللهجة المصرية، بعد أغاني "دبلوماسي"، و"ونتدلع"، و"مزاجنجي"، في حين كانت آخر أغنياتها المصرية "ألف روح" التي طُرحت في صيف عام 2023، وحققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات المختلفة.

يُذكر أن بلقيس قدمت خلال مشوارها الفني مجموعة كبيرة من الأغنيات الناجحة بمختلف اللهجات العربية والمصرية، وحققت من خلالها حضورًا لافتًا في المشهد الغنائي العربي، ما جعلها واحدة من أبرز الأصوات النسائية.