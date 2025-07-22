شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يتعاون لأول مرة مع زياد ياسر فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب كريم محسن للمرة الأولى مع الشاعر زياد ياسر في أغنية جديدة ضمن ألبوم كريم المنتظر، والذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، الأغنية من ألحان أدهم الجزار، وتوزيع موسيقى عمر إمام، وتأتى فى إطار تجديد موسيقى يسعى إليه كريم محسن في ألبومه الجديد.

وأعرب الشاعر زياد ياسر في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: "أغنيتي مع كريم محسن تُعد تجربة مختلفة وجديدة عن أعمالي السابقة، وهي بشكل عام أغنية غير تقليدية، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها".

وأضاف: "كريم محسن من الأصوات القوية والمميزة، وأنا من محبّيه على المستوى الشخصي، وسعيد جدًا بأن هذه أولى خطوات التعاون بيننا".

وكان المطرب كريم محسن قد طرح مؤخرًا "أعملها إزاي"، من كلمات الشاعر محمد شكري، وتوزيع موسيقى لـعمر الإمام، ولحن كامل الجندى، وأغنية أخرى "جميلة الدنيا" مع الشاعر حسام سعيد، ومن ألحان كريم محسن وتوزيع محمد ياسر.

وأغنية أخرى "لحظات التجلي" من كلمات محمود كلازا، وأغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام.

وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو، وأغنية "أعملها إزاي"، وهي من كلمات أحمد العزب، وتوزيع عمر الإمام، وألحان كامل الجندى.