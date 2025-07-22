3 أفلام لـ ياسمين رئيس في 2025.. أحدثها هيروشيما مع أحمد السقا

ياسمين رئيس تتعاون مع أحمد السقا في "هيروشيما"

تجربة مثيرة لـ ياسمين رئيس في "الست لما"

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ياسمين رئيس تترقب طرح فيلم "ماما وبابا"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:25 مساءً - تعيش الفنانة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، حيث تعاقدت على 3 أفلام جديدة، ما بين التحضير والتصوير وترقب العرض؛ إذ ستطل على جمهورها بتجارب سينمائية تشهد تنوعاً واختلافاً كبيراً، على مستوى الشخصية والشكل.أحدث الأفلام التي تعاقدت عليها، هو فيلم "هيروشيما" بطولة الفنان أحمد السقا، والذي لازال في مرحلة التحضيرات حالياً، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التجهيزات، وتسكين باقي الأدوار، حيث يُعد من الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، ويحمل جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد السقا وياسمين رئيس، كلّ من: دياب، وحنان مطاوع، وناهد السباعي، وأحمد رزق، وعمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي وآخرين، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج "فيلم سكوير" لأحمد بدوي، و"نيوسينشري" لزيد الكردي، وأيمن بهجت قمر.وتخوض، تجربة فنية مختلفة، من خلال فيلم "الست لما"، التي تُشارك في بطولته بجانب الفنانة يسرا، والذي يُجرَى تصويره حالياً، بعد أسابيع طويلة من التحضير، ومن المُقرر طرحه في دور السينما خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.وتجسّدشخصية "وفاء"، في منتصف العشرينات، شابة متحررة، جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية، أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرُّش وحشي داخل سيارة؛ مما يهز عالمها، قوتها تكمن في قدرتها على المقاومة، لكنها تعاني من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.الفيلم بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، محمد أنور، كريم عفيفي، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.كما انتهت ياسمين قبل أيام، من تصوير فيلمها الجديد "ماما وبابا" الذي يجمعها بالفنان محمد عبد الرحمن توتا، ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج، ليكون جاهزاً للعرض خلال أسابيع قليلة، حيث لم يتحدد بعد موعد طرحه في دور السينما.الفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وهو تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي وإنتاج ياسر صلاح ومحمد رشيدي "رشيدي برودكشن"، ومن المُقرر الكشف عن البرومو الدعائي للعمل خلال الأيام القليلة المُقبلة، وكذلك الإعلان عن موعد طرحه النهائي في دور السينما؛ حيث سيُطرح خلال وقتٍ لاحق من موسم أفلام صيف 2025.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».