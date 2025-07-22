ليلى أحمد زاهر تستعيد نشاطها الفني بعد الزواج بهذا العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:25 مساءً - استعادت الفنانة ليلى أحمد زاهر نشاطها الفني من جديد بعد إجازة الزواج التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ احتفالها بزفافها إلى الفنان والمنتج هشام جمال الذي أقيم في إبريل الماضي، بمنطقة هرم سقارة وبحضور حشد كبير من الفنانين وصناع الدراما والسينما، حيث بدأت ليلى تصوير مسلسل جديد يُسجل أول أعمالها بعد الزواج.

أبطال "حكاية هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

ليلى أحمد زاهر تعمل حالياً على تصوير حكاية بعنوان "هند" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حيث تتصدر ليلى بطولة العمل الذي يضم في قائمة أبطاله كلُ من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد.

ليلى أحمد زاهر وحنان سليمان من كواليس حكاية هند - الصورة من الشركة المنتجة

ليلى أحمد زاهر وحازم إيهاب والمخرج خالد سعيد - الصورة من الشركة المنتجة

كواليس حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو - الصورة من الشركة المنتجة

هاجر الشرنوبي وعزوز عادل من كواليس حكاية هند - الصورة من الشركة المنتجة



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مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من إنتاج K Media g للمنتج كريم أبو ذكري، ومكون من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، وتم الانتهاء من تصوير أولى الحكايات بعنوان سم "فلاش باك". بطولة: أحمد خالد صالح، ومريم الجندي، فيما يتواصل تصوير حكاية أخرى بعنوان "just you" بطولة تارا عماد وبسمة داود وعمرو جمال.

ليلى أحمد زاهر تصور مسلسلاً ثانياً بعنوان "ولد وبنت وشايب"

يذكر أن ليلى أحمد زاهر بدأت هذا الأسبوع تصوير مسلسل ثانٍ بعنوان "ولد وبنت وشايب" حيث تشارك في بطولته إلى جانب أشرف عبد الباقي، نبيل عيسى، انتصار، علاء عرفة ومروان المسلماني، قصة محمد بركات، سيناريو أحمد الشماع والسيد عبدالنبي، وإخراج زينة عبدالباقي، ومقرر عرضه حصرياً على منصة watch it الرقمية.

آخر أعمال ليلى أحمد زاهر الدرامية

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر الدرامية جاءت خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وشاركت في بطولته إلى جانب سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، إلهام صفي الدين، إنعام سالوسة، وضيفة الشرف هند عبد الحليم، والمسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



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