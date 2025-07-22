شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أغنيات من ألبوم آمال ماهر "حاجة غير" على قائمة الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 48 ساعة من إصدار ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر احتلت 8 أغنيات من أصل 10 قائمة الترند الموسيقي، وهو ما يؤكد أن آمال المستمع في الاستمتاع بالفن الراقي كانت في محلها.

الأغنيات التى احتلت الترند الموسيقي من ألبوم "حاجة غير" هي: نسيت إسمي، مضمونة، رقم واحد، لو لينا عمر، خبر عاجل، حاجة غير، عقدة حياته، اتراضيت.



ألبوم امال ماهر يتصدر الترند



واستطاعت آمال ماهر أن تثبت أن الرهان على الفن الحقيقي الذي يحترم ذوق المستمع ما زال قادرا أن ينافس بقوة، بل ويفرض نفسه ويظل حاضرا في ظل هذا الزخم الموسيقى.

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى.

ويحتوى ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة حياته" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.