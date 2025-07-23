شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الحفيظ: صورنا فات الميعاد فى 100 لوكيشن والنتيجة مسلسل غنى بصريا والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد الحفيظ المنتج الفنى لـ مسلسل فات الميعاد خلال ندوة الخليج 365، إن المسلسل لم يكن هناك فرصة للتوفير المادى فى تصويره لأن المنتج إبراهيم حمودة لا يحب الحلول السهلة، مشيرا إلى أن بيت عبلة تحديدا لفينا مصر كلها للوصول لمكان مناسب للتصوير، وأضاف محمد عبد الحفيظ أن التصوير في المسلسل كان في أكثر من 100 لوكيشن والنتيجة كانت عمل غني إنتاجيا.

وكان الفنان أحمد مجدي، قد قال خلال ندوة مسلسل فات الميعاد باليوم السابع، إنه حضّر جيدا للمسلسل، وكان من أهم النقاط الحاسمة في صناعة العمل، هو أن هناك تاريخا للشخصية فريق الكتابة قدمه لكل شخصية، وهو أمر لا يحدث كثيرا، فتاريخ الشخصية جعله يعرف جيدا شكل تربية وطفولة مسعد، وتأثير تلك التربية عليه، وهو تسهيل لأصعب شيء في بناء الشخصية، وأول خطوة جعلته يشعر بأنه أمام عمل جاد.

وأضاف أحمد مجدي إن المنتج إبراهيم حمودة والمخرج سعد هنداوي حرصا على أن يكونا متواجدين معه وقت قص شعره ليتناسب مع الشخصية، وهو ما جعله يشعر بالجدية، مؤكدا أن أمانة صناع العمل وصدقهم وإخلاص كل العاملين ساعده في تقديم العمل بنجاح.

الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد

كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوى محمد علي ومحمد علي رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفني محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم.

مسلسل فات الميعاد فاق التوقعات

وتحدث صناع العمل خلال ندوة الخليج 365 عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى ام سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.