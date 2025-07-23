ياسمين رئيس وأحمد السقا يجتمعان في فيلم "هيروشيما" المنتظر

تعاقدت النجمة ياسمين رئيس على فيلم "هيروشيما" مع النجم أحمد السقا، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال ومقرر البدء فى التحضيرات الفعلية للعمل والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لبدء التصوير.

وفى سياق متصل، انتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم "ماما وبابا" الذى يجمعها بالفنان محمد عبد الرحمن توتا، ومن تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعى، ومقرر طرحه فى دور العرض السينمائى قريباً.

كما بدأت ياسمين رئيس مؤخراً تصوير فيلمها الست لما، مع النجمة يسرا، حيث تجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية وفاء، فتاة في منتصف العشرينيات، وهى شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشى داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعانى من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.

ياسمين رئيس قدمت العام الماضى فيلمين الأول، "الفستان الأبيض" وتم عرضه في شهر نوفمبر 2024، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي وإنجي أبو السعود والثاني"الهنا اللى أنا فيه" الذى تم عرضه فى شهر ديسمبر 2024، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح، ومريم الجندي.

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