شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل القطرى محمد البلم إثر حادث بعد خروجه من صلاة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وسائل إعلام قطرية عن وفاة الفنان القطرى محمد البلم، وذلك بعدما تعرض لحادث بعد خروجه من صلاة العشاء.

وذكر موقع الشرق أن الراحل هو أحد روّاد الحركة المسرحية فى قطر، وعمل منذ السبعينيات ممثلا ومخرجا ومدرسا وموجها مسرحيا، وكان آخر عمل له إخراج مسرحية "غرق" التى شاركت بها فرقة الوطن المسرحية فى مهرجان الدوحة المسرحى السابع والثلاثين.

ونعى الراحل أصدقاؤه الفنانون والمسرحيون والتربويون، وجمهوره من مختلف الفئات. كما نعته فرقة الوطن المسرحية، والتى كان أحد روادها.

بدأ الراحل محمد البلم حياته الفنية ممثلا فى دار المعلمين عام 1972، وكانت مسرحية "بيت الأشباح" أول أعماله، عام 1973، تبعها مسرحية "علتنا فينا" عام 1974، إلى أن توالت أعماله بعد ذلك.

وشارك الراحل فى العديد من المهرجانات الخليجية والعربية، كممثل ومخرج، وهو حاصل على درجة البكالوريوس فى التمثيل والإخراج فى المعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت عام 1985.

الفنان محمد البلم عضو فى فرقة الوطن المسرحية وأحد مؤسسى فرقة مسرح السد فى عام 1973. عمل مدرسا وموجها تربويا ومديرا لإدارة توجيه المسرح بوزارة التربية والتعليم، بجانب إخراجه للعديد من الأعمال المسرحية.