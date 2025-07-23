بسمة بوسيل تكشف سراً جديداً عن روتينها اليومي

تستمتع الفنانة بسمة بوسيل بعطلتها الصيفية في مدينة سان تروبيه السياحية، وتحرص دائماً على نقل الأجواء الساحرة والنشاطات التي تقوم بها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".

ووثقت بوسيل رحلتها السياحية من خلال نشر أجمل اللقطات التي لفتت انتباهها في المدينة، ومن بينها إمساكها بصدفة كبيرة الحجم واستمتاعها بجمالها على شاطئ البحر.

وتألقت بسمة بفستان صيفي ناعم باللون الفوشيا مع تطريزات على شكل طبعة الفهد باللونين البيج والبنّي، وجاء بحمّالات رفيعة تلتف حول الرقبة، لينسدل باتساع عند القدمين، ونسّقت الفستان مع "صابو" Hermes الشهير باللون الأسود، وحملت حقيبة صغيرة الحجم من الماركة نفسها بلون الفوشيا أيضاً، بما يتماشى مع إطلالتها.

وكشفت بسمة بوسيل في منشور آخر من عطلتها الصيفية أنها عادت لكتابة يومياتها لإراحة عقلها من ضغوط الحياة، ونشرت فيديو ظهرت فيه وهي تتمايل برقّة أمام المسبح، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "رجعت أكتب بدفتر يومياتي، ما ممكن تتخيّلوا قدي الكتابة بتريّح الدماغ. بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه ربّنا".

وتابعت: "أنا شخصية غامضة جداً ولكن الكتابة ساعدتني إني أشوف نفسي من خلال الورق. فيا بنات اكتبوا عن أحلامكم وستدركوا أنها الخطوة الأولى لتحقيقها".

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