ابنة هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وتعلّق على أخبار انتحارها

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار غريبة عن محاولة السيدة زينب فياض الانتحار وإنهاء حياتها، وهو ما اضطرها للتفاعل عبر خاصية "الستوريز" في تطبيق "إنستغرام" لتكذيب ما يتم تداوله عنها.

وشاركت ابنة الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بعبارات أكدت من خلالها استغرابها الأخبار المنتشرة، واستياءها من محاولة البعض زجّ اسمها بمثل هذه الشائعات من أجل "الترند"... وردّت من خلال نشر صورة لها مع التعليق: "وجودي وغيابي مسبّب لهم أزمة، صفحات الكلام الضالة"، وأرفقت التعليق بسلّة للمهملات، في إشارة الى أنها لا تتأثر بكل ما يُقال عنها.

ونشرت زينب فيديوهات قصيرة تدحض الشائعات المنتشرة عنها وتؤكد أنها بألف خير وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وقالت ساخرة: "تخيّلوا بس تخيّلوا الإشاعة بوقتها طلعت وانتشرت وأنا كنت في الساحل عند الكوافير بظبط جمالي".

وأضافت: "مش فاضية، اللي عم ينتشر عني أقل بكتير من مستواي، ما بقدر ردّ على هيك إشاعة، المهم أنا بألف خير وبأحلى حالاتي".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تعليق ابنة النجمة اللبنانية، متمنين لها الصحة والمزيد من النجاح في عملها الخاص بالتجميل، ومعبّرين عن استيائهم من هذه الشائعات الغريبة التي تهدف إلى تحطيم الشابة والزجّ باسمها فيها للاستفادة من المشاهدات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :