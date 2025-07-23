شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية للنجم بروس ويليس.. أصبح لا يتذكر تاريخه السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية عن تطورات الحالة الصحية للنجم العالمي بروس ويليس، والتي أفادت بأنه في وضع حرج بعد نسيانه طبيعة عمله كنجم سينمائي وإصابته بالخرف الجبهي الصدغي، وهو ما يؤثر بشكل رئيسي على أجزاء من الدماغ البشري التي تساهم في السلوك واللغة والحركة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة cinema express، فإن النجم العالمي أصبح يشبه شخصية مالكولم كرو في فيلم The Sixth Sense ولم يعد يتذكر أي شيء عن حياته المهنية، ووفقًا للتقارير، فإنه لا يستطيع القراءة أو الكلام أو المشي بسبب تدهور حالته مؤخرًا.

واعتزل ويليس التمثيل عام 2022 بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية، وهي اضطراب في التواصل وأحد أعراض "الخرف الجبهي الصدغي"، وكانت عائلة ويليس، بما في ذلك زوجته إيما هيمينغ ويليس وزوجته السابقة الممثلة ديمي مور، صريحة بشأن رحلته الصحية بهدف زيادة الوعي بمرض الخرف الجبهي الصدغي.