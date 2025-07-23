شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يحيى حفلا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان خالد سليم حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجارى، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والذى يقام لأول مرة باستاد الإسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية بقيادة الفريق المحافظ أحمد خالد حسن، وذلك فى الفترة من الأحد 27 حتى الخميس 31 يوليو الجارى.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن إقامة صيف الأوبرا 2025 فى استاد الإسكندرية والأقدم فى مصر وأفريقيا والتحفة المعمارية العريقة والذى تم تصميمه على غرار أقواس النصر اليونانية - الرومانية، كما يضم جزءًا من سور الإسكندرية الإسلامي القديم يعكس الفكر المتطور لوزارة الثقافة باعتبار الأوبرا أحد قطاعاتها الفاعلة نحو توظيف الأماكن المفتوحة والمساحات غير التقليدية لإحتضان مختلف الأنشطة الإبداعية.

وأوضح أن البرنامج الفنى للفعاليات يتناسب مع طبيعة الأجواء الصيفية بالمدينة الساحلية، ويعمل على جذب أكبر عدد من محبي الفنون الجادة ويشمل مزيجًا من العروض الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة.

وذكر أن حفل الافتتاح يقام فى التاسعة مساء الأحد 27 يوليو ويحييه النجم إيهاب توفيق ويسبقه فقرة للموسيقى العربية بعنوان شباب فى شباب ويقودها الموسيقار الدكتور محمد الموجى ويشارك بها كل من كنزي، حنان عصام، ياسر سعيد، وتابع إن اليوم التالى الإثنين 28 يوليو يضم فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يعقبها حفل للفنان أحمد جمال.

أما الثلاثاء 29 يوليو فتتألق الفنانة ريهام عبد الحكيم فى أمسية طربية من وحى زمن الفن الجميل بعد فاصل بعنوان شباب فى شباب 2 لمجموعة من مطربى الأوبرا هم محمد الخولى، فرح الموجى، محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويشهد الأربعاء 30 يوليو لقاء لفريق وسط البلد مع جمهوره من الأجيال الجديدة بعده يقدم النجم هشام عباس مجموعة من أعماله الشهيرة، وتختتم الفعاليات مساء الخميس 31 يوليو بحفل للنجم خالد سليم يسبقه الموسيقار هشام خرما بعدد من مؤلفاته العصرية.

كما ثمن الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا التعاون مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية مشيدًا بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير كل سبل نجاح المهرجان لضمان خروج الحدث فى أبهى صورة بما يعكس ريادة الثقافة المصرية وعراقة دار الأوبرا وتوجهها نحو تطوير أدواتها والإنفتاح على شرائح جماهيرية أوسع فى مختلف ربوع الوطن.

يُذكر أن الفنان خالد سليم قد شارك مؤخرًا في مسلسل "ونقابل حبيب"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2025، وقام ببطولته إلى جانب الفنانة ياسمين عبدالعزيز. وقد لاقى العمل تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا، مما يُعزز من توقعات النجاح لحفله القادم.