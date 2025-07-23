شكرا لقرائتكم خبر عن 104 أعوام على ميلاد صانع كلاسيكيات السينما المصرية عاطف سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، الذكرى الـ104 لميلاد المخرج المصرى الراحل عاطف سالم أحد أبرز صناع السينما المصرية فى القرن العشرين، والذى ترك إرثاً سينمائياً يزيد عن 60 فيلماً بين الكلاسيكيات الاجتماعية والأفلام العائلية.

مسيرة فنية حافلة

بدأ عاطف سالم مسيرته الفنية ممثلاً فى فيلم "ماجدة"، قبل أن يتحول إلى الإخراج، حيث قدم أول أفلامه "الحرمان" تميزت أعماله بالتنوع بين الأفلام الاجتماعية الجريئة مثل "جعلونى مجرماً" والكوميديا العائلية مثل "أم العروسة" و"الحفيد" والدراما النفسية مثل "إحنا التلامذة" والأفلام التاريخية مثل "المماليك".

إسهامات بارزة

يُعد سالم من أوائل المخرجين الذين تناولوا قضايا الشباب والطبقة المتوسطة، حيث كسر تابوهات السينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي قدم أول فيلم عن إسقاط السوابق الجنائية "جعلوني مجرماً" أسس لنمط الأفلام العائلية التي جمعت الأجيال.

أبرز أعماله

من بين أشهر أفلامه التي لا تزال تعرض حتى اليوم: ثلاثية الأسرة: "أم العروسة" ، "زوجة من باريس" ، "الحفيد" الأفلام الاجتماعية: "إحنا التلامذة"، "خان الخليلي" الكوميديات: "مافيش تفاهم" ، "السلم الخلفي"

الجوائز والتكريم

حصل سالم على العديد من الجوائز منها: جائزة الدولة التقديرية في الفنون درع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم من جمعية كتاب ونقاد السينما.

رحل عاطف سالم في 30 يوليو 2002 عن 81 عاماً، تاركاً إرثاً سينمائياً صنفته نقابة المهن السينمائية ضمن أهم 100 فيلم مصري في القرن العشرين.