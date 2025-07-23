شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز.. مشوار طويل من عروض الأزياء إلى عالم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم، الفنان أحمد عز بعيد ميلاده، وهو الفنان صحاب الموهبة، الذى استطاع أن يصبح أحد أبرز نجوم السينما.

من البدايات إلى الشهرة

بدأ أحمد عز مسيرته الفنية بمشهد صغير فى فيلم "كلام الليل" (1999) للمخرجة إيناس الدغيدى، التى منحته لاحقًا فرصة البطولة فى "مذكرات مراهقة" (2001)، لكن الانطلاقة الحقيقية جاءت عام 2003 عبر مسلسل "ملك روحى" بجانب يسرا، ثم توالت أعماله الناجحة مثل "حب البنات" و"سنة أولى نصب".

تحوّل نحو الأكشن والتنوّع

بعد أن اشتهر بأدواره الرومانسية، قرر عز كسر القالب بالتحوّل إلى أفلام الحركة والإثارة، مثل "ملاكي إسكندرية" (2005) و"الشبح" (2007)، الذي يُعد من أبرز محطات مشواره. كما تميّز بتنوّع أدواره التي تجمع الأكشن بالكوميديا ، كما في "الرهينة" (2006) و"ولاد رزق" (2015).

إنجازات متواصلة

في السنوات الأخيرة، واصل عز نجاحه عبر أعمال مثل "الممر" (2019)، ومسلسل "أبو عمر المصري" (2018)، كما شارك في "الاختيار 2" (2021) و"العارف" (2021). وفي 2022، قدّم 3 أفلام، أبرزها "كيرة والجن".

من الفنادق إلى قمة الفن

قبل الشهرة، درس عز الأدب الإنجليزي وعمل في الفنادق، لكن شغفه بالتمثيل دفعه لخوض ورشات التمثيل والظهور عبر عروض الأزياء، قبل أن تفتح له السينما أبوابها.

في سياق متصل صور أحمد عز فيلم فرقة الموت والمقرر طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر 2026، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبى، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومى فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

تدور أحداث فيلم "فرقة الموت" فى فترة زمنية قديمة، إذ يعود أبطاله إلى الأربعينيات حول الضابط عمر (أحمد عز) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد الذي يلعب دوره (آسر ياسين)، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، في اطار من الاثارة والتشويق والأكشن.

أحمد عز وآسر ياسمين يجتمعان فى السينما مجدداً

فيلم فرقة الموت يجمع أحمد عز وآسر ياسين في السينما بعد تقديمهما سوياً فيلم "ولاد رزق 3– القاضية" الذى تم عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، وحقق إيرادات قياسية وصلت إلى 260 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، ويشهد فيلم "فرقة الموت" صراع بين الثنائي بعدما كانا حلفاء في "ولاد رزق 3".

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، رزان مغربي، وفيدرا، وتأليف صلاح جهيني. وإخراج طارق العريان.