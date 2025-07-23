ميغان ماركل تتلقى صفعة من الجمهور… هذا ما حصل معها 

على الرّغم من أنّ ميغان ماركل أصبحت عضوًا في العائلة المالكة البريطانيّة بعد الزّواج من الأمير هاري في عام ٢٠١٨، إنّ كليهما قد تنحى عن واجباته الملكيّة في عام ٢٠٢٠ ونأى بنفسه عن التّاج.

الآن ، يعيش دوق ودوقة ساسكس في كاليفورنيا، حيث يربّيان طفلَيهما ، الأمير أرتشي ، ستّ سنوات ، والأميرة ليليبيت أربع. ومع ذلك ، فإن ماركل لا تكرّس وقتها لرعاية أطفالها فقط، ولكنّها ملتزمة أيضًا بعالم الأعمال وريادة الأعمال مع مشاريعها الشّخصيّة.

أسّست علامتها التّجارية لأسلوب حياتها كما كانت دائمًا، إذ قدّمت للجمهور مجموعة من منتجات الطّهي، وعلى الرّغم من أنها متوفّرة في الولايات المتّحدة فقط، يبقى الهدف هو التوسع على مستوى العالم.

أطلقت أيضًا بودكاست ليموناد ميديا، “اعترافات مؤسّس”، إذ أجرت مقابلات مع النّساء الأخريات اللواتي كنّ ناجحات من رواد الأعمال وتبادل المشورة والخبرات والمعرفة مع الآخرين.

كما لو لم يكن ذلك كافيًا، فإنّ ميغان هي أيضًا على الشّاشة مع عرضها “مع الحب، ميغان”. ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أنّ هذا الإنتاج فشل في جذب الجماهير.

وفقًا للمنصّة، تلقّت سلسلة الممثّلة السّابقة أرقام جمهور أقلّ ممّا كان متوقّعًا. من خلال إطلاق وعود ، ترتيب العروض في أفضل عشرة عروض نتفليكس الأكثر مشاهدة في جميع أنحاء العالم ، يبدو أنّ كلّ شيء يشير إلى أنّه حقّق نجاحًا مؤكّدًا.

احتلّ المسلسل الّذي ظهر لأوّل مرّة في الرّابع من آذار/مارس ٥.٣ ملايين مشاهدة فقط في النّصف الأوّل من هذا العام. في حلقاته الثّماني ، يبلغ طول كلّ منها حوالي ثلاثين دقيقة، تلقّي دوقة ساسكس نصائح وحيلًا للضّيوف للتّرفيه أثناء الاستمتاع.

بالإضافة إلى ذلك، لم تغيّر آراء بعض النّقاد في وضع السلسلة. وقالت كارولين فروست، كاتبة عمود راديو تايمز، إنّ ماركل فشلت في “إعادة تصوّر هذا النّوع من برمجة نمط الحياة”.

من ناحية أخرى، قال محرّر Telegraph Anita Singh إنّ العرض “تمرين في النّرجسيّة”، ووصفه الكاتب الوصيّ ستيوارت هيرتاج بأنّه “عديم الفائدة”.

على الرّغم من أنّ تصنيفات العرض المتدلّية والانتقادات القاسية ، أكدت نتفليكس أنّها ستستمر في موسم ثانٍ من المتوقّع أن يضمّ ضيوفًا خاصّين مثل الشّيف خوسيه أندريس وكريسي تيجين وسيتِمّ إصداره في الخريف المقبل.