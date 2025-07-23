فيلم يجمع الأختين داكوتا وإيل فانينغ في قصة شقيقتين مزقتهما الحرب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - في لحظةٍ طال انتظارها من جمهور السينما، تتحقق أخيراً أمنية فنية طالما راودت اثنتين من نجمات هوليوود؛ داكوتا فانينغ وإيل فانينغ. بعد سنوات من العمل والمشاهد المنفصلة في أعمال فنية، تلتقي الشقيقتان لأول مرة في مشاهد عدة بفيلم سينمائي واحد، يجمعهما ليس فقط على الشاشة، بل في قلب قصة إنسانية مؤثرة عن الأخوة والصراع والنجاة.

قصة الفيلم: شقيقتان في زمن الحرب

Elle Fanning and Dakota Fanning to star and produce the film adaptation of ‘THE NIGHTINGALE’



Marking their first on-screen collaboration as sisters.



Set to be released in theaters on February 12, 2027. pic.twitter.com/cvDgxhtGWD — Film Updates (@FilmUpdates) July 22, 2025

— Film Updates (@FilmUpdates)

الفيلم المنتظر لداكوتا فانينغ، 31 سنة، وإيل فانينغ، 27 سنة، يحمل عنوان "The Nightingale"، وهو مقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتبة كريستين هانا، والتي أسرت قلوب الملايين بقصتها المؤثرة؛ عن شقيقتين في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي في 12 فبراير 2027، ويُعد أحد أبرز المشاريع المرتقبة خلال السنوات المقبلة.

تدور أحداث "The Nightingale" حول شقيقتين فرنسيتيْن، تعيشان على أعتاب احتلال فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. مع تقدم القوات الألمانية، تنقلب حياتهما رأساً على عقب، وتُجبَران على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالبقاء، المقاومة، وكذلك الخيانة، لكن الأهم علاقتهما كأختين تظل ثابتة وتقودهما المحبة والخوف في آنٍ واحد.

الفيلم لا يقتصر على كونه دراما تاريخية، بل هو عمل يمزج بين الألم الإنساني والعلاقة العائلية المعقدة، مستعرضاً كيف يمكن للروابط العائلية أن تصمد أو تنهار تحت وطأة الحرب.

شقيقتان على الشاشة وفي الحياة الحقيقية

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داكوتا فانينغ وإيل فانينغ هما من أشهر الشقيقات في هوليوود، وقد لمع نجم كل واحدة منهما على حدة منذ الطفولة، ولم تتشاركان من قبل في مشاهد مباشرة أمام الكاميرا. وفي تصريح مشترك لمجلة هوليوود ريبورتر، قالتا: "لقد جسّدنا نفس الشخصية في مراحل عمرية مختلفة في فيلم (i am sam)، لكننا لم نجتمع أبداً في مشهد واحد. بحثنا طويلاً عن نص يجمعنا بصدق، ثم ظهرت هذه الجوهرة. ونحن كأختين أن نشارك فننا مع بعضنا البعض ونروي قصة أختين بهذه القوة، هذا حلمنا ويتحقق".

ويتولى إخراج الفيلم مايكل موريس، في حين تتولى الإنتاج كوكبة من الأسماء اللامعة، أبرزهم: داكوتا وإيل فانينغ، النجمة ريس ويذرسبون، إليزابيث كانتيلون، صاحبة التاريخ الطويل في دعم الأعمال النسوية المؤثرة.

وتشارك ميلاني لوران، النجمة والمخرجة الفرنسية، في توجيه الثنائي أثناء التحضيرات، مما يعطي الفيلم نكهة أصيلة تتماشى مع أجواء الرواية الأصلية.

رواية The Nightingale

منذ صدورها عام 2015، بيعت من رواية "The Nightingale" أكثر من 4 ملايين نسخة، وتمت ترجمتها إلى عشرات اللغات. وقد اعتُبرت قصة الرواية، التي تستند بشكلٍ جزئي إلى نساء حقيقيات قاومن الاحتلال، واحدة من أقوى الأعمال التي قدمت صورة المرأة في زمن الحرب.

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