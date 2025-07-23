منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 شهور.. وإحالة واقعة اللوحات للنيابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، منع المذيعة مها الصغير، من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما قرر المجلس توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج "معكم منى الشاذلي" لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

إحالة واقعة اللوحات إلى النيابة العامة

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام، إحالة ما أُثير بشأن واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها، عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

أزمة مها الصغير

وكانت المذيعةقد حلت ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي قبل أسابيع، وزعمت بأنها صاحبة 3 لوحات جرى عرضها في البرنامج، وتبين لاحقًا أن تلك اللوحات خاصة بـ3 فنانين أجانب، حيث تصاعد الأمر بشكلٍ كبير.

عبرت الإعلامية مها الصغير عن استيائها الشديد بسبب واقعة " اللوحة" الشهيرة والتي نسبتها لنفسها خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، لتقرر تقديم اعتذار رسمي لصاحبة اللوحة الفنانة الدنماركية "ليزا لاش نيلسون" ولكل الفنانين، وأيضاً للقائمين على البرنامج الذي ظهرت من خلاله وادعت أثناء لقائها بأنها هي من قامت برسم تلك اللوحات.

وجاء اعتذار مها الصغير عبر منشور رسمي لها على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، قالت من خلاله: "أنا غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي، مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة و زعلانة من نفسي".

ومن جانبها، علقت الإعلامية منى الشاذلي لأول مرة بشكلٍ رسمي على أزمة حلقتها مع الإعلامية مها الصغير التي أثارت حالة من الجدل بسبب عرض لوحات فنية نسبتها لنفسها، واتضح فيما بعد أن من أبدعها فنانون تشكيليون أجانب.

أكدت منى أن الحلقة تمت إذاعتها منذ شهر تقريباً وكانت مها الصغير ضمن 9 ضيوف في البرنامج، وتحدثت عن موهبتها الفنية وعرضت اللوحات على أساس أنها من إبداعها الشخصي، وفور علم البرنامج بالحقيقة تم نشر الصور منسوبة لأصحابها الأصليين، كنوع من الاعتراف بالحق الأدبي.

وتابعت قائلة: تم التواصل مع الفنانين الأجانب بشكلٍ شخصي عبر رسائل حساباتهم الرسمية أو الايميل وفي بعض الحالات كان التواصل هاتفياً، وأكدت منى أن جميعهم كانوا في غاية اللطف وأعلنوا موقفهم المتسامح تجاه هذه الواقعة، وقالت إن برنامج معكم تقدم بدعوة لاستضافتهم في البرنامج للحديث عن أعمالهم الفنية في الوقت المناسب لهم.

وفيما يتعلق بمسؤولية البرنامج أشارت إلى أن مهنة الإعلام تتعامل مع مصادر متنوعة، منها المسئولون الرسميون، والمصادر غير المشهورة، والشخصيات العامة، ولكل فئة تعامل إعلامي مختلف، مؤكدة أن البرنامج اتبع الإجراءات المهنية المتعارف إليها خلال التحضير لهذه الحلقة.

وأكدت منى الشاذلي أن إدارة البرنامج رفضت الإساءة للضيفة أو اتخاذ أي قرار ضدها على الرغم من حالة الضيق التي شعر بها كل القائمين على البرنامج، لكن مجلس التحرير قرر التجاوز عن أي تعليق سلبي أو اتخاذ إجراء رسمي ضدها، وفسرت ذلك قائلة: "قلنا هنستفيد إيه لما نطعن في واحدة عمالة تنزف عشان خطأ ارتكبته؟ خلينا نلتزم بالإجراء المهني اللي أخدناه، شعرنا إن هي أخدت ما يكفي وزيادة فخلاص مش هنزود طعن، لا دي أخلاقنا الشخصية ولا أخلاق البرنامج ومهنيته، وهنفضل كده حتى لو لام علينا البعض فلا مبرر للجوء إلى القسوة المفرطة مهما بلغ حجم الغضب".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».