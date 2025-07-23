انتعاشة فنية لحنان مطاوع: تعاون سينمائي مع أحمد السقا وعودة للمسرح بعد غياب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - تعيش الفنانة حنان مطاوع حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى السنيما والمسرح والتلفزيون، حيث تحضر لأكثر من مشروع فني، تطل فيها على الجمهور بشكلٍ جديد ومختلف، ما بين التاريخي، والاجتماعي، والغموض والإثارة.

"هيروشيما" يجمع أحمد السقا وحنان مطاوع

على مستوى السينما، فقد تعاقدت حنان مطاوع على المشاركة في فيلم "هيروشيما" بطولة الفنان أحمد السقا، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة بالقاهرة، وذلك فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات والتجهيزات وتسكين باقي الأدوار.

ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد السقا وحنان مطاوع، كلّ من: دياب، ياسمين رئيس، ناهد السباعي، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي وآخرين، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج "فيلم سكوير" لأحمد بدوي، و"نيوسينشري" لزيد الكردي، وأيمن بهجت قمر.

وبخلاف هذا الفيلم، تترقب حنان مطاوع طرح فيلم "هابي بيرث داي" في صالات السينما خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وعُرض لأول مرة عالميًا في مهرجان تريبيكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على 3 جوائز، وهي: جائزة أفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل مخرج.

الفيلم تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر في أولى أعمالهما المشتركة بعد نجاحهما في المسلسل العالمي "MoonKnight"، والعمل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف، حنان مطاوع، والطفلة خديجة.

ويروي الفيلم قصة إنسانية عاشتها مخرجة العمل في طفولتها وتستعرض براءة الطفولة وسط تعقيدات المجتمع الحديث، حيث تدور الأحداث حول الطفلة "توحة"، وهي خادمة تبلغ من العمر ثماني سنوات، تبذل مجهوداً استثنائياً لضمان نجاح حفل يوم ميلاد "نيللي"، ابنة مخدوميها الأثرياء، ومن خلال هذه القصة الإنسانية، يسلط الفيلم الضوء على الفوارق الطبقية في المجتمع المصري المعاصر، بأسلوب مؤثر وبسيط.

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حنان مطاوع تعود للمسرح بعد غياب 10 سنوات

مسلسل "حياة أو موت"

كما تعود الفنانةإلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 10 أعوام، وذلك منذ قدمت مسرحية "أنا الرئيس" مع الفنان سامح حسين، عام 2015 تقريبًا، حيث ستُقدم مسرحية جديدة بعنوان "حتشبسوت.. العرش والحب"، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج أيمن مصطفى، وذلك على المسرح القومي، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الفترة المُقبلة، لاسيما وأنه ينتمي إلى العروض المسرحية الضخمة، التي تتطلب تجهيزات خاصة، وجهودًا كثيفة من فريق العمل، على مستوى التمثيل، والديكور، والإضاءة.أما على مستوى الدراما التلفزيونية، تترقبإطلاق مسلسل "حياة أو موت" الذي كان مُقررًا عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025، إلا أنه تأجل بشكلٍ مفاجئ رغم أنه كان جاهزًا للعرض منذ شهر، إلى أن تقرر إطلاقه في الـ"أوف سيزون"، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك في البطولة رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون، والعمل من إخراج هاني حمدي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

وتُجسد حنان مطاوع خلال الأحداث شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسد شخصيتها رنا رئيس، ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية، لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار مليء بالإثارة والتشويق والغموض.

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كما تُقارب على الانتهاء من تصوير مسلسل "هابي هالوين" المؤجل منذ فترة طويلة، ويُشاركها البطولة كلّ من: محمود عبد المغني، هدى الأتربي، مروة الأزلي، كلوديا حنا، محمد كيلاني، مروة الطرابلسي، والعمل تأليف وإخراج أحمد عبده، وهو مكون من 6 حلقات فقط، ومن المُقرر طرحه عبر إحدى المنصات الرقمية.

وتدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة عندما تقع جريمة قتل ليلة الاحتفال بالهالوين، وتوجه أصابع الاتهام لأكثر من شخص في سبيل حل لغز الجريمة وكشف القاتل.

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