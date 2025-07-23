هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها نور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام خبر خطوبة شقيقتها الصغري "نور" وسط أجواء أسرية بسيطة.

ارتباط شقيقة هنا الزاهد

كشفتعن كواليس الاحتفال من خلال مجموعة صورة شاركتها مع متابعيها، وكانت أجواء السعادة واضحة علىوجميع الحضور والعروسين. وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأبدوا سعادتهم وإعجابهم بهذه الخطوة المميزة في حياة شقيقتها.

ترتبط هنا الزاهد بشقيقتها نور بعلاقة قوية جداً، وأكدت في أكثر من لقاء فني أنها تعتبر نور بمثابة ابنتها وتحرص دائماً على أن تكون جزء مؤثر في حياتها، خاصةً وأن نور تأثرت بشكلٍ كبير من تجربة انفصال والديها حيث كانت وقتها في عمرٍ صغير.

هنا الزاهد من حفل خطوبة شقيقتها نور- الصورة من ستوري حساب هنا على إنستغرام

خطوبة نور الزاهد- الصورة من ستوري حساب شقيقتها هنا على إنستغرام

أحدث أعمال هنا الزاهد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كانت مشاركتها في فيلم "الشاطر" الذي تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، حيث تبدأ الأحداث مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلةً مليئةً بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

فيلم "الشاطر" يأتي من بطولة: أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيوف الشرف خالدالصاوي، شيرين رضا، محمد عبدالرحمن توتا، تميم يونس، المخرج معتز التوني ومفجأة نهاية الفيلم الفنان أحمد مكي، والفيلم من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف. وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة Synergy Plus للمنتج تامر مرسي.

تابعي المزيد.. مشوار أمير كرارة السينمائي وما حققه في شباك التذاكر قبل الشاطر

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