رحلة ملكية في الخفاء: الأمير ويليام وكيت ميدلتون حضرا سرًا حفل ريهانا قبل إعلان خطوبتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:22 مساءً - في زمنٍ كانت فيه علاقتهما لا تزال بعيدة عن أضواء القصر وعدسات المصورين، تَخَفَّى الأمير ويليام وكيت ميدلتون وسط جمهور صاخب، فقط ليستمتعا بلحظات موسيقية مع ريهانا، دون بروتوكول أو حراسة رسمية. والآن، وبعد مرور أكثر من 15 عامًا على تلك الليلة، يكشف أحد منسقي الأغاني في إذاعة BBC عن الرحلة السرية التي جمعت بين الوريث المستقبلي للعرش وزوجته المقبلة-آنذاك- في حفلٍ موسيقي.

مغامرة ملكية لا تُنسى

Kate Middleton and Prince William’s Secret Outing to See Rihanna in Concert Revealed https://t.co/x9UpFL72CE — People (@people) July 22, 2025

— People (@people)

في حوار حديث مع مجلة Heat البريطانية، كشف الدي جي الشهير سكوت ميلز أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون حضرا سراً مهرجان Big Weekend الشهير التابع لـ BBC Radio 1 في مايو 2010، أي قبل أشهر قليلة فقط من إعلان خطوبتهما رسميًا.

وقال: "كان المشرفون على الحفل يعرفون ويؤمنون المكان بطريقتهما، لكن نحن لم يكن لدينا أي فكرة"، وتابع ميلز: "كانا يقفان يشاهدان ريهانا على جانب المسرح، ويبدو عليهما السعادة والانسجام، وأعجبتني طريقتهما الهادئة".

وأكمل حديثه قائلًا: "في تلك الليلة، لم تكن ريهانا وحدها من تألقت على المسرح، بل شارك أيضًا عدد كبير من النجوم مثل كيشا، جاستن بيبر، أليشيا كيز، وفلورنس آند ذا ماشين، في أجواء موسيقية حماسية لا تُنسى في مدينة بانجور، شمال ويلز".

قصة حب بدأت في الظل وانتهت في قلب القصر

يُعد هذا الظهور النادر من نوعه أحد آخر اللحظات التي استطاع فيها ويليام وكيت الاستمتاع بوقتهما كأي ثنائي شاب قبل أن تُسلَّط عليهما أضواء العالم.

وكانا التقيا أثناء دراستهما في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، حيث كانت كيت طالبة في قسم تاريخ الفن، وويليام يدرس الجغرافيا. تطورت علاقتهما من صداقة إلى حب، حتى أعلنا خطوبتهما رسميًا في نوفمبر 2010، وتزوجا في حفلٍ أسطوري تابعه أكثر من 2 مليار مشاهد حول العالم في أبريل 2011.

اليوم، أصبح الزوجان أمير وأميرة ويلز، ولديهما ثلاثة أطفال: الأمير جورج (12 عامًا)، الأميرة شارلوت (10 أعوام)، والأمير لويس (7 أعوام).

من ريهانا إلى تايلور سويفت

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الرحلة الموسيقية للثنائي لم تنتهِ عند ريهانا. ففي صيف 2024، اصطحب الأمير ويليام طفليه، الأمير جورج والأميرة شارلوت، إلى حفلة تايلور سويفت ضمن جولتها في لندن. لم يكتفِ ويليام بالمشاهدة فقط، بل رقص على أنغام "Shake It Off" وسط صيحات الجمهور، والتقط صورة سيلفي مع نجمة البوب.

هذه اللحظات-رغم بساطتها- تعكس رغبة واضحة من الأمير وزوجته في الحفاظ على لمسة "عادية" في حياتهما، حتى وهما في قلب النظام الملكي الأكثر شهرة في العالم.

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