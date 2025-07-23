شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "روكي الغلابة" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم الأربعاء المقبل بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج أحمد السبكى عن إقامة عرض خاص لفيلم "روكى الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجارى بأحد دور العرض بمدينة السادس من اكتوبر.

"روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .



روكى الغلابة

ولقد احتلت النجمة دنيا سمير غانم المركز الأول بفيلم "روكي الغلابة" وذلك بعد طرح البرومو الرسمى للعمل الذى احتل رقم واحد على قائمة الأكثر مشاهده على اليوتيوب.

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.