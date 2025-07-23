مسلسل فات الميعاد الحلقة الأخيرة نهاية سعيدة وغير متوقعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 02:56 مساءً - أُسدل الستار على أحداث مسلسل "فات الميعاد" بعرض الحلقة الـ 30 والأخيرة على إحدى المنصات الرقمية، وذلك قبل عرضها مساء اليوم على قناة dmc، حيث جاءت النهاية سعيدة لجميع الأبطال وذلك على عكس توقعات الجمهور بسبب التطورات التي شهدتها الأحداث خلال الحلقات الماضية ووصول الصراعات والعداوة بين الأبطال لذروته.

معتصم يخطف ابنته ويذهب بها الإسكندرية

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الحلقة الأخيرة بدأت أحداثها بخطف مسعد (أحمد مجدي) لابنته ريم بمساعدة شقيقه منعم (محمد علي رزق) والسفر إلى الإسكندرية للبقاء هناك لمدة أسبوع قبل سفر مسعد وريم خارج مصر بحرياً، حيث رغب مسعد في حرمان طليقته بسمة (أسماء أبو اليزيد) من ابنته طوال العمر، في هذا الوقت تستطيع بسمة وزوجها معتصم (أحمد صفوت) تحديد مكان مسعد وريم.

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تتحرك بسمة ومعتصم إلى الإسكندرية مسرعين إلى مكان تواجد مسعد وريم بعد تتبع تليفون الأخيرة، وبالفعل يصلان إلى مكانهما بعدما أدلت والدة مسعد، بسمة بالعنوان محدداً، إلا أنهما بعد وصولهما لم يجدانهما ولكنهما تأكدا من تواجدهما في هذا المكان، في الوقت الذي اصطحب مسعد ابنته ريم إلى شقة وفرها له صديقه بالإسكندرية.

مسعد يتعرض لحادث يُغير مجرى الأحداث تماماً

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تهرب ريم من والدها مسعد أثناء تواجدهما في الشقة، وذلك قبل دقائق من وصول بسمة ومعتصم لهما، ليسرع الجميع في البحث عن ريم في الشوارع المجاورة للشقة، ويستطيع مسعد الوصول إلى ريم ولكنه بمجرد رؤيتها تصدمه سيارة في الطريق ويتم نقله إلى المستشفى، وجاء هذا الحادث ليغير الأمور تماماً ويُصلح العلاقة بين مسعد وطليقته بسمة وزوجها معتصم الذي وقف بجانبه.

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تكشف الأحداث بعد ذلك أن معتز تنازل لمسعد ورشة الجلود التي اشتراها بالمديونيات التي تورط فيها مسعد حتى يبدأ حياة جديدة، وأصبحت العلاقة بينهما في أحسن حال، وجاء مشهد نهاية الأحداث، باحتفال بسمة ومعتصم بيوم ميلاد ريم وسط حضور مسعد وشقيقه منعم ووالدتهما وباقى أفراد العائلتين وسط أجواء من الود والمحبة لتنتهي الأحداث نهاية سعيدة رغم الصراعات الكبيرة التي جعلت التوقعات بانتقام الأبطال من بعضهم.

أبطال وقصة مسلسل "فات الميعاد"

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يأتي من بطولة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، ولاء الشريف، محمد أبو داود، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي.

تدور قصة مسلسل "فات الميعاد" في إطار الدراما الاجتماعية التي تتناول قضايا الحب والزواج والطلاق، من خلال قصة طلاق تبدو عادية ولكنها تتطور بطريقة غير متوقعة ليصبح حدثاً كبيراً يغير حياة الجميع من حوله، مع تسليط الضوء على التحولات النفسية التي يعيشها الأبطال في علاقاتهم الشخصية، وكيف يمكن أن يؤثر الطلاق على الحياة اليومية للأشخاص خاصة إذا كان هناك أبناء.

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