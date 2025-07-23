أجواء مميزة بين ريهام عبد الغفور ومحمد فراج في كواليس "كتالوج"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 02:56 مساءً - نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور فيديو من كواليس تصوير مسلسل "كتالوج" جمعتها بالفنان محمد فراج.

رقصة محمد فراج وريهام عبد الغفور

ظهرت ريهام عبد الغفور وهي ترقص معه على نغمات أغنية ME JALO لـ Fuerza Regida،وبدا الثنائي وهما في حالة إنسجام، وتمكنا من أداء الرقصة بطريقة مميزة احترافية.

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم مع هذا الفيديو، وأشادوا بعلاقة الصداقة والروح المرحة التي تجمعهما وانعكست بشكل كبير على أدائهما في المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً ولافتاً فور عرضه على منصة نتفليكس.

View this post on Instagram A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafour)

تفاصيل مسلسل "كتالوج".. قصته وأبطاله

مسلسل "كتالوج" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات، وتتمحور قصته في إطار درامي، حول "يوسف" الذي يُجسد دوره الفنان محمد فراج، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" () بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة طفليه اليومية، وعاجز عن التواصل معهما، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجَّلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمَّن نصائح حول تربية الأطفال؛ لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.

في قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة، أن يكون حاضراً، مسؤولاً، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلباً حاضراً يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.

مسلسل "كتالوج" بطولة: محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

قد يعجبك جيلان علاء تكشف لـ الخليج 365 كواليس مشاركتها في مسلسل كتالوج

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».