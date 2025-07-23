نايف البحر يشارك جمهوره صورة مع عبد المحسن النمر وعبدالله متعب وهكذا يعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 02:56 مساءً - من خلال ستوري الإنستغرام، نشر الفنان نايف البحر صورة له برفقة الفنان عبدالمحسن النمر والفنان عبدالله متعب، وكتب عليها: "حبتين"، وهو مسلسل تم تصويره منذ أشهر ولكنه لم يُعرض حتى الآن.

و مسلسل "حبتين" من إخراج الفوز طنجور، ومن تأليف أحمد ندا، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، نايف البحر، عبدالله متعب، سعيد صالح، ريم العلي، مريم عبدالرحمن، نجود أحمد، قصي خضر، فيصل الزهراني بالإضافة إلى آخرين.

تواجد نايف البحر بالكويت

يتواجد الفنان نايف البحر في الكويت، لتصوير مشاهده من المسلسل الكويتي "أعوام الظلام"، بمشاركة نخبة من نجوم الفن والدراما الكويتية، إذ تدور أحداث العمل حول قصة حقيقية عاشها المواطن الكويتي بدر المطيري، وهو من إنتاج منصة "شاشا" لعام 2025، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: حمد العماني،، خالد البريكي، عبدالله الطليحي، إيمان الحسيني، شوق الهادي، عبدالعزيز مندني، فاطمة البصيري، حسن عبدال، انتصار، فيصل العميري، روان العلي، أحمد سعيد، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدر المطيري، صاحب الرواية والقصّة الأصلية.

ويأتي العمل في إطار درامي، يسرد قصة المواطن الكويتي بدر المطيري، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، فتتحول حياته لجحيم، قبل أن تنكشف براءته، وتترك قصته أثراً نفسياً مؤلماً عليه.

نايف البحر وعبد المحسن النمر وعبدالله متعب - الصورة من استور الانستغرام للفنان

آخر عمل عُرض للفنان نايف البحر

بوستر مسلسل أعوام الظلام -الصورة من حساب نايف البحر على استوري الانستغرام

أما آخر الأعمال التي عُرضت للفنانفهو المسلسل الدرامي "شارع الأعشى"، وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات، في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، ونايف البحر بالإضافة إلى آخرين.

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