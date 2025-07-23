في يوم ميلادها: محطات في حياة سمية الألفي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 04:20 مساءً - تحتفل الفنانة سمية الألفي اليوم الموافق 23 يوليو، بيوم ميلادها، في ظل مشوار فني مميز مليء بالإنجازات والبصمات المميزة، سواء في السينما أو الدراما، وذلك بفضل أدائها الهادئ والمميز، بفضل ملامحها التي حملت الكثير من الهدوء والبراءة على الشاشة.

بداية مشوار سمية الألفي

سمية الألفي- الصورة من أرشيف المحرر

وُلدت سمية الألفي في مثل هذا اليوم 23 يوليو بمحافظة الشرقية، وبعد إتمام المرحلة الثانوية، التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع. لكن حبها وشغفها بالفن كان دائماً المحرّك الأساسي لطموحها ومسيرتها الفنية.

بدأتْ العمل في مجال التمثيل خلال فترة السبعينيات، وخلال هذه الفترة قدّمت العديد من الأعمال المميزة، التي بلغ عددها أكثر من 100 عمل فني متنوّع بين السينما والدراما والمسرح، وحققت نجاحات جماهيرية لافتة. ولعل أبرزها: ليالي الحلمية، بوابة الحلواني، الراية البيضا، دماء بعد منتصف الليل، والعطار والسبع بنات.

تزوجت سمية الألفي أربع مرات، كانت المرة الأولى من النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وأثمر زواجهما ابنيهما عمر والفنان أحمد الفيشاوي، وعاشت مع الفيشاوي لسنوات طويلة لكنها اتخذت قرار الانفصال.

ثم تزوجت من الملحن مودي الإمام بعد طلاقها من فاروق الفيشاوي، وانتهت الزيجة بالانفصال من دون إنجاب. وتزوجت من المخرج جمال عبدالحميد، ولكن لم تستمر الزيجة طويلاً ليحدث الانفصال. وتزوجت للمرة الأخيرة من المطرب مدحت صالح ولم يتم التوافُق بينهما؛ فقررت الانفصال مجدداً وقررت بعدها عدم تكرار هذه التجرِبة.

أسرة سمية الألفي- الصورة من أرشيف المحرر

أزمة صحية صادمة

خلال السنوات الأخيرة، خاضتمعركة صحية صعبة بعد إصابتها بورم نادر؛ حيث شخّص الأطباء الحالة بأنها مصابة بواحد من أصعب وأندر أنواع السرطانات؛ مما استدعى سفرها إلى الولايات المتحدة لإجراء عدد من العمليات الدقيقة.

وعلى الرغم من صعوبة المرض، لكن سمية الألفي أظهرت شجاعة نادرة، ونجحت في التعافي؛ لتعود لحياتها من جديد. وبين الحين والآخر، يحرص نجلها الفنان أحمد الفيشاوي على أن يُطمئن الجمهور عليها.

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