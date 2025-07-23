طلاق ابن عمرو الليثي وابنة تامر أمين بعد زواج دام شهرين فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 04:20 مساءً - كشف السيناريست والمذيع شريف الليثي، ابن الإعلامي عمرو الليثي، عن انفصاله رسميًا عن نور أمين، ابنة الإعلامي تامر أمين، بعد فترة زواج دامت شهرين فقط، داعيًا بقوله: "اسأل الله أنّ يعوضني خيرًا".

أول تعليق لـ شريف عمرو الليثي بعد انفصاله عن ابنة تامر أمين

وكتب شريف عمرو الليثي، عبر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام": "الحمد لله حمداً كثيراً.. كل شيء قسمة ونصيب.. اعلن اليوم أنه قد تم الطلاق بيني وبين زوجتي السابقة بعد زواج دام شهرين.. واسأل الله أن يعوضني خيراً".

ويبدو أنّ إعلان خبر الانفصال، جاء متأخرًا بعد مرور أربعة أشهر من وقوع الطلاق أو إنهاء الإجراءات، حيث أنّهما احتفلا بزفافهما منتصف شهر ديسمبر الماضي، في حفلٍ كبير أُقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلاميين ورجال الدولة، أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك، وليلى وخطيبها آنذاك الفنان هشام جمال.

كما حرص على التواجد عدد كبير من الإعلاميين بينهم طارق علام، خيري رمضان، وأحيا الحفل عدد من النجوم وهم تامر حسني، مصطفى قمر الذي تواجد برفقة أبنيه تيام وحماده، حمزة نمرة، محمود الليثي، علي الحجار ورامي صبري. كما حضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من قادة الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.

شريف عمرو الليثي يُعلن طلاقه من ابنة تامر أمين عبر ستوري إنستغرام

شريف الليثي وفيلم "زوجة رجل مش مهم" لـ ياسمين عبد العزيز

يُذكر أنّ شريف الليثي يخوض حالياً تجربة التأليف في فيلم "زوجة رجل مش مهم"، والذي تشارك فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد غياب 6 سنوات عن السينما، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي، وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.

يشارك في بطولة الفيلم مع ياسمين عبد العزيز، الفنان أكرم حسني وإخراج معتز التوني، وقد احتفلت ياسمين عبد العزيز بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صناعه ونشرت صور من هذا الاحتفال عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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